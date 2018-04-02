2016 yılından bu yana iletişimini kaybeden serseri uzay istasyonu Tiangong-1, uzun süren kovalamaca ve bekleyişin ardından Dünya'nın atmosferine girdikten sonra paramparça oldu. Ardından bu parçalar, Pasifik Okyanusu'nun derin sularına dağıldı.

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyanın yörüngesini karış karış aradığı Çin yapımı uzay istasyonu Tiangong-1, sonunda gezegenimize düştü. Son 2 aydır düşeceği bölgeye yönelik yapılan hesaplamalar, hiçbir zaman kesin bilgi sunmuyordu. Uydunun Türkiye dahil pek çok bölgeye düşme ihtimali bulunuyordu, adresi Pasifik Okyanusu oldu.

Otobüs büyüklüğündeki gövdesi, yaklaşık 8.5 tonluk ağırlığı ve içinde bulundurduğu söylenen kimyasal toksinleri ile Tiangong-1 eğer bir şehre düşseydi, etrafına ölüm saçabilirdi. Atmosfere giriş anında parçalanacağı zaten bilinen uydunun yaklaşık 1.5 tonluk parçasının bütün halinde düşeceği hesaplanmıştı.

Çin uzay kurumlarının doğruladığı gibi Tiangong-1, TSI 03:16’da atmosfere giriş yaptı:

Yukarıdaki görselde, henüz görüntüleri çekildiyse bile yayınlanmayan düşüş anı anlatılıyor. 120 kilometreden tekrar giriş yapan uydu, 80 kilometre mesafede güneş panellerini kaybediyor ve ardından alev topuna dönüp, şiddetli bir parçalanma yaşıyor. Bu parçalar da 2000 kilometre uzunluğundaki, 70 kilometre genişliğindeki bir bölgeye düşüyorlar.

Araştımacılar, bu dev aracın Dünya atmosferi üzerinde düşüş açısından dolayı suya atılan bir taş gibi sekeceğini ve birkaç defa uzaklaşıp yakınlaşacağını söylemişlerdi. Elbette son temas uydunun yer çekimine yenik düşmesi demekti. Dün gece bu gerçekleşti ve Tiangong-1, Pasifik üzerinde paramparça oldu.

Tiangong-1'in düşüşü hakkında detaylar netleştikçe sizlere aktaracağız, takipte kalın.