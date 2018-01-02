Çin'in Devasa Uzay Aracının Düşeceği Bölge Belli Oldu!

Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği ve uzayda bir süpürgeç olarak kullanmayı planladığı Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlendi. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek.

Çin'in 2011 yılında fırlattığı ve Eylül 2016'dan beri kontrolü kaybeden 8.5 tonluk uzay istasyonunu oldukça yakın bir zamanda atmosfere giriş yapacak. Tamamen kontrolün kaybedildiği uzay aracının planlı olarak düşürülmesi gerçekleşmediği gibi tam olarak nereye düşeceği de bilinmiyor. Bilim insanları tarafından endişeyle gözlenen durum devasa büyük bir alanda yaşayan insanlar için de oldukça tehlikeli bir hal arzediyor.

Hatırlayacağınız üzere bundan birkaç ay önce uzay aracının düşeceği yerlerle ilgili ESA tarafından bir açıklama yapılmış ve potansiyel ülkelerden birisi olarak Türkiye'de gösterilmişti. O tarihten bu yana bilim insanları tarafından gözlemlenen Tiangong-1'in halen kesin düşeceği yer belirlenmese de belirli bir bölge çıkartılmış oldu. Bu yılın Mart ayında yeryüzüne düşeceği söylenen aracın en büyük tehlike arz eden tarafı ise devasa ağırlığı. 8 buçuk tondan ağır olan Tiangong-1'in atmosferdeki parçalanma etkisiyle kütlesinin bir miktarını kaybedeceği ancak halen oldukça yüksek bir ağırlığının sağlam kalacağı söyleniyor. Bu da büyük bir felakete kapı aralıyor. Diğer yandan uzay aracının ülkemize düşme ihtimali artık bulunmuyor.

Amerkian Uzay Gözetim Ağı tarafından ivedilikle takip edilen Tiangong-1'in düşüş bölgesi ise oldukça büyük bir alan olarak belirlendi. 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği söylenen uzay aracının, her ne kadar belirtilen bölgelerde yaşayan insan nüfusu az olsa da büyük tehlike içerdiği düşünülüyor. Bununla birlikte Tiangong 1'in muhtemelen bir okyanusa düşeceği söyleniyor.