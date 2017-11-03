Çin'de oyun, internet ve sosyal medya bağımlılarını rehabilite etmek için açılan kamplar tepki çekiyor.

Sosyal medya, oyun ve internet bağımlılığı ya da hepsini tek kelimeyle dijital bağımlılık olarak ifade edebiliriz; Çin'de faaliyete geçen bir merkez bağımlıları rehabilite etmek için askeri eğitimler düzenliyor. Çin'in Nanchang kentindeki kamp altı aylık bir dönem için 30 bin Yuan yani yaklaşık 3 bin 500 Euro karşılığında rehabilite işlemi gerçekleştiriyor.

Ancak sorun bu merkezin aldığı paradan çok kamptaki uygulamalar. İddialara göre merkezde bulunan rehabilitasyon uzmanları bağımlıları cezalandırmak için kırbaç cezası veriyor ve hücrelere hapsediyor. Diğer yandan asker kıyafeti giydirilen 'hastalar' ağır eğitimlerden geçiyor. Bununla birlikte güne 06.30'da başlayan gençler 21.30'a kadar çeşitli uygulamalardan geçiyor.

İnternet bağımlılığı Çin'de klinik bir bozukluk olarak görülüyor ve sayıları giderek artan birçok genç sosyal hayatlarını ve ailesini, oyun oynamak, internette gezinmek gibi sebeplerden ötürü görmezden geliyor. Çoğu ebeveyn, sözde 'dijital detoks' rehabilitasyon kamplarını, çocuklarının dijital dünyaya hapsolmasını önlemenin son çaresi olarak görüyor.

Bu rehabilitasyon merkezlerinden birisinde kalan genç bir kızın anlattıkları ise kan donduran cinsten. Ailesi ile merkeze geldikten sonra kelepçelendiğini söyleyen genç, intihar olasılıklarına karşı tüm kesici ve delici aletlerin yanı sıra sütyenlerinin bile toplatıldığını öne sürüyor. Ayrıca genç kız yaptığı açıklamalarda merkezde yankılanan çığlıkları hala duyduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsunuz sizce sosyal medya ve oyun gerçekten büyük bir bağımlılık mı?

