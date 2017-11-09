  • Çin'in Uzay İstasyonunun Parçaları Türkiye'ye Düşebilir!

Çin'in Düşen Uzay İstasyonunun Parçaları Türkiye'ye Düşebilir!

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Eylül 2016'dan bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1'in, düşüş rotası açıklandı. Riskli ülkeler arasında bizim ülkemiz de yer alıyor.

Çin'in 2011 yılında fırlattığı ve Eylül 2016'dan beri kontrolü kaybeden 8.5 tonluk uzay istasyonunun yakın bir zamanda atmosfere giriş yapacağı biliniyordu. Geçtiğimiz gün Avrupa Uzay Ajansı (ESA) durumla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. ESA'nın tahminlerine göre 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun Ocak ile Mart arasında bir tarihte atmosfere girecek. 
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Çin 2011 yılında fırlattığı ve daha büyük bir uzay üssü inşa etmeyi amaçladığı Tiangong-1'in, düşüş rotası üzerinde yapılan tahminler ise İspanya, İtalya ve Hindistan'ın yanında Türkiye'yi de risk altındaki ülkeler arasında gösteriyor. Düşecek parçaların tam anlamıyla hangi bölgelere düşeceği bilinmese de, düşme tarihi yaklaştıkça daha kesin bilgilerin edinileceği düşünülüyor. 

Yerden 300 kilometre yüksekte yörüngede kontrolsüz bir şekilde ilerleyen Tiangong-1 ile ilgili tahminleri duyuran ESA araştırmacısı Holger Krag, atmosfere girişten çok kısa bir zaman önce bile ancak çok geniş bir coğrafi alan üzerine risk tahmini yapabildiklerini belirtti. Uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalanması beklense de, aracın büyük kütlesi nedeniyle yüzeye parçalarının ulaşma ihtimali bulunuyor. 
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Şu an için açıkçası ülkemizin yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak ne çeşit önlemler alınabileceği de şimdilik muamma gibi duruyor. Umarız bu düşüşten dolayı her hangi bir maddi kayıp veya can kaybı yaşanmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu durum sizce büyük bir faciaya yol açacak mı? Yoksa ucuz atlatabilecek miyiz? 

Etiketler: çin, türkiye, uzay istasyonu, Tiangong-1
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