Çin'in Uzay İstasyonundaki Cihazlar Zarar Görmeyebilir

Çin'in uzay istasyonu Tiangong-1'in 2018 yılı başlarında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Aracın içerisinde bulunan cihazların herhangi bir zarar görmeden yeryüzüne inmesi ihtimalinin bulunduğu söyleniyor.

Çin’in 2011 yılında gönderdiği ilk uzay istasyonu ‘Tiangong – 1’ yakında Dünya atmosferinde patlayarak, enkaz halinde yeryüzüne düşecek.

Çin, yakın bir zamanda Birleşmiş Milletler’e yaptığı bir açıklamada, Tiangong-1’in 2018 başlarında atmosfere girebileceğini bildirdi. 8.5 tonluk araç atmosfere girdiğinde, saatte yaklaşık 25.000 km hızla hareket ettiği için, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle parçalanacak.

Fakat araçtaki her şey yok olmayabilir.

Havacılık mühendisi ve atmosfere giriş uzmanı olan Bill Ailor, Tiangong-1’in soğan biçimli koruyucu materyal katmanları nedeniyle, içinde bulunan alet edevatın yere inene kadar zarar görmeyebileceğini söylüyor.

“Temel olarak ısınma nedeniyle aracın çeşitli katmanları soyulmaya başlar. Eğer yeterli sayıda katman varsa, sağ salim yere inmesini isteyeceğiniz cihazlar araçtan düşmeden önce, büyük miktarda enerji açığa çıkar. Dolayısı ile bu objeler yanmaz ve yeryüzüne sorunsuz şekilde inebilirler” diyor.

Örneğin NASA’nın Columbia adlı uzay mekiği Amerika üzerinde parçalandığında, müfettişler araçta çalışan bir uçuş bilgisayarı bulmuşlar. Uçuş bilgisayarı, olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayan bir cihazdır.

Çin’in Tiangong-1 (Cennet Sarayı) adlı uzay istasyonu, hacim itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 60 kat daha küçük. Çin 2016 yılında, Tiangong-1’in yerine ikinci bir uzay istasyonu olan Tiangong-2’yi göndermişti uzaya.