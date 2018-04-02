Çin'in En Büyük Kurye Firması Drone’lu Teslimatlara Başlıyor

Çin'in en büyük paket gemisi SF Express'in ana şirketi olan SF Holdings, geçtiğimiz günlerde Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından ülkedeki paket teslimatlarında dronların işletilmesi için bir lisans aldı.

Dünyada hızla yayılan Drone'larla teslimat yapma seçeneği, son zamanlarda teknolojinin bize sunduğu kolaylıklardan yalnızca bir tanesi. Bu bağlamda en büyük adımı atan Çin, drone teslimatlarına başlıyor. Konu ile ilgili olarak CAAC tarafından verilen lisans, türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor. SF Express’in bu yıl başlayacağı drone taşımacılığının hangi bölgelere teslimat sağlayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Şu an için Şanghay ve Pekin gibi büyük şehirlerde kullanılması beklenen yöntem ile teslimatın hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği öngörülüyor. Bu büyük adımı atan SF Express firması, Alibaba siparişlerinin teslimatlarını koordine eden platform olan Cainiao’nun en büyük dağıtım ortağı olma özelliğini de taşıyor.

ABD drone teslimatında daha ilk adımları atıyorken, Çin yaptığı girişim ile ön saflarda yer alıyor. SF Express’in öndeliğini yaptığı drone teslimatlarının sorunsuz geçmesi halinde Amazon gibi şirketlerin yöntemi daha çok kullanacağı ve teslimatların daha hızlı sağlanacağı düşünülüyor. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yöntem güvenilir ve hızlı olabilir mi? Yoksa drone kurye teslimatı, kaybolmalar veya hasar görmeler nedeni ile sonlandırılır mı?