AKG, Sennheiser gibi ünlü kulaklık firmalarına uygun fiyatlı bir alternatif olarak çıkan QCY, KVK garantisi altında Türkiye pazarına giriş yaptı. Bizler de sizlere Teknostore üzerinden ulaşabileceğiniz 5 kablosuz QCY kulaklığını listeledik.

Çin’in en ünlü Bluetooth kulaklık markası QCY, ülkemizdeki ithalatçı garantileri arasında en popüler firmalardan biri olan KVK ile anlaştı. QCY’nin ürünleri, bundan sonra KVK garantisi ile Türkiye’de satılacak. Teknostore üzerinden de ulaşabileceğiniz bu kulaklıklar, Sennheiser, AKG gibi piyasanın üst düzey kulaklık firmalarına sağlam bir alternatif olarak çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen CES 2018’de etkin bir şekilde yer alan QCY, burada 2018’de piyasaya sürülecek yeni kablosuz kulaklıklarını tanıtmış ve büyük ses getirmişti. Tasarım olarak çok beğenilen kulaklıklar, donanım ve müzik deneyimi açısından da müşterilere çok büyük imkanlar tanıyordu. iOS ve Android akıllı telefonlar dahil Bluetooth desteğinin olduğu pek çok cihazla uyumlu bir şekilde çalışan QCY kulaklıkları, KVK garantisi sayesinde ülkemizde daha çok insana ulaşmayı amaçlıyor.

Bugün sizlere QCY tarafından geliştirilen ve KVK garantisi altında satılan 6 kablosuz bluetooth kulaklık tanıtacağız. Bu kulaklıkları, Teknostore üzerinden uygun fiyatlı ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Günlük hayatınızda gerçekleştireceğiniz telefon görüşmeleriniz için geliştirilen bu kablosuz kulaklık, 3 saat konuşma süresi, 80 saat bekleme süresi gibi özelliklerinin yanında minik yapısı ile son derece şık ve zarif bir tasarıma sahip.

5-6 saat kesintisiz müzik dinleme özelliğine sahip bu kablosuz kulaklık, bunun yanında 200 saat bekleme süresi gibi çok ciddi özellikler sunuyor. Daha çok spor yapan kişiler için üretilen QCY QY25 Plus, boynunuza taktığınız ergonomik aparatı sayesinde gün boyu kullanıma olanak tanıyabiliyor.

Hem müzik dinlemek hem de görüşme yapmak için uygun olan QCY Q29 Pro TWS kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde kulaklıklarınızı her an şarj etmenize olanak tanıyor. Tek bir şarjla 2-3 saat müzik dinleme imkanı sunan kulaklık, bununla birlikte 80 saat gibi uzun bir süre bekleme süresi vaat ediyor.

Hem uzun süreli müzik dinleme hem zarif görünümü bulunan hem de kulaktan düşmeyen dayanıklı ve ergonomik bir tasarıma sahip kulaklık arıyorsanız, QCY QY19 tam size göre. 5-6 saat kesintisiz müzik dinleme olanağı sunan kulaklık, fiyat konusunda da müşterilerini memnun ediyor.

Son derece şık bir görünüme sahip olan kulaklık tamamen kablosuz tasarımıyla kullanıcılarını memnun ederken, yanında gelen kılıfı sayesinde her an her yerde şarj etme imkanına sahip olabilirsiniz. 750 mAh’lik taşınabilir bataryası sayesinde iki kulaklığı 5 kez şarj edebilirsiniz. Tek şarjla 2-3 saat kullanabileceğiniz kulaklıklar, 2 saatte yeniden şarj edilebilir.

Kulaklıklar dışında evimizde, iş yerimizde veya arkadaşlarımızla birlikteyken eğlenmek için üretilen kablosuz hoparlörler de çok işinize yarayabilir. QCY’nin ürettiği BOX 1 True kablosuz hoparlör, 950 mAh’lik bataryası sayesinde 5-10 saat kesintisiz müzik deneyimi yaşatabilir.