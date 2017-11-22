Çin’in En Popüler Mobil Ödeme Uygulaması Londra’da!

WeChat Mobil Ödeme Sistemi, seyahatlerinde alışveriş yapan Çinli kullanıcıları için yurtdışına açılıyor.

Tencent'in mesajlaşma uygulaması WeChat'in bir uzantısı olan mobil ödeme platformu, Çin'de çok fazla popüler ancak İngiltere'de neredeyse hiç duyulmadı (en azından Çinli topluluğun dışında). Ülke, Çinli turistler tarafından sık ziyaret ediliyor olacak ki, Kuzey Londra pazarında ki işletmelerin ödemeleri yapmasına yardımcı olan ve İngiltere'de bulunan 1.000'den fazla müşterisine sahip olan SafeCharge, satış noktası (POS) yazılımını buna göre güncelledi. Artık müşteriler bu mağazalarda uyumlu bir şekilde WeChat Pay'i kullanabilir.

Camden Market, İngiltere'de WeChat Pay'ı kabul eden ilk firma. ( Küçük bir başlangıç gibi görünsede, noel için gelecek turistleri kaçırmak istemiyor olabilirler.) Şimdilik daha fazla firma bulunmasa da ileride WeChat Pay'i İngiltere'de kullanan firma sayısının artacağı düşünülüyor.

Şunu da söyleyelim WeChat Pay'ın Google veya Apple'ın, İngiltere'deki platformlarıyla yarışacağını söylemek zor. Ancak yakın zamanda Londra Metro'da yeni bir pazarlama kampanyası başlatan Alibaba'ya ait Alipay için ilerleyen günlerde aynı durum söz konusu olmayabilir. Tabi sonucun ne olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.