Çin'in Jinan kentinde yapımını gerçekleştirdiği güneş enerjili otoyolu elektrikli araçları şarj edecek. Çinli yetkililer yolun 1 kilometrelik bölümünü başarıyla test etti.

Qilu Ulaştırma Geliştirme Grubu tarafından geliştirilen güneş yolu Perşembe günü, projenin başlangıcından bir yıl sonra Çin'in Shandong eyaletinin başkenti Jinan'da açıldı. Güneş yolu, altta bir izolasyon katmanı, ortasında fotovoltaik paneller ve üst kısım şeffaf betondan oluşuyor.

Proje geliştiricisine göre, 5.874 metrekareyi kaplayan panellerin toplam kurulu halinde yaklaşık olarak 800 kilowat güç üretiyor. Test bölümü tarafından üretilen elektrik, otoyol ışıkları, işaret levhaları, gözetleme kameraları ve tünel gibi elektrik ihtiyacı olan araçlar için kullanılacak. Gelecekte, yenilikçi panellerin elektrikli araçlar için kablosuz şarjlara da izin vereceği belirtilirken karı eritip internet bağlantısı sağlayacağı umuluyor. Fotovoltaik yol bölümü ayrıca bilgi toplama cihazlarına erişimi olan bağlantı noktalarına da ev sahipliği yapacak.

Şirket, projeyi dünyanın ilk otoyol fotovoltaik yol testi bölümü olarak nitelendirdi. Fransa, geçen yıl ilk güneş enerjisi yolunu açtı - bir kilometrelik yolun inşa edilmesi için 5 milyon Euro'dan fazla maliyet gerektiği belirtildi. Jinan güneş yolunun maliyetini açıklanmadı ancak diğer ülkelerin benzer projelerinin yarısı olduğunu söylendi. Bununla birlikte Çin'deki güneş enerjisinin gelişmesiyle maliyetin daha düşebileceği belirtildi. Yeni yolu test eden bir minibüs şoförü, CCTV'ye farklı bir sürüş hissetmediğini söyledi. "Saatte 100 kilometre hızla sürdüm, sıradan otoyoldan farklı bir şey yok. Fren mesafesi neredeyse aynı" dedi.