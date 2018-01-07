Çin'in Güneş Enerjili Yolu Hırsızlık Kurbanı Oldu!

Çin'in inşa edip kullanıma açtığı dünyanın ilk güneş enerjili yolu, açılışından daha bir hafta geçmeden hırsızlık kurbanı oldu!

Çin'in devrimsel güneş enerjili yolu ile ilgili haber yapmıştık. Temelde güneş enerjisi sayesinde, yoldaki birikmiş kar için hem ücretsiz bir ısıtma sağlayacak, hem de elektrikli arabalar için yolun kenarında bulunan şarj istasyonlarına enerji sağlayacak olan yol, özellikle de dünya kamuoyunda epeyce ilgi çekmişti. Açılışından bir hafta bile geçmeden hırsızlık kurbanı olan yoldan çalınan şey ise epeyce ilginç.

Yol aslında kısaca 3 cm'lik güneş geçiren ve darbeye dayanıklı olan levhaların altına esnek güneş panelleri dizilmesiyle oluşturulmuş durumda. Görünüşe göre hırsızlar yoldan 15 cm'e 182 cm'lik küçük bir parçayı yoldan keserek çalmışlar. Hırsızlık ise hırsızlığın sabahı yani 2 Ocak'ta farkedilebilmiş. Qilu Evening News'un yaptığı habere göre polisin olay ile ilgili araştırması sürüyor.

Ancak yolun çalınmasıyla ilgili yorum yapan yetkililer, yolun çalınan parçasının onarılamayacak kadar büyük boyutlu veya pahalı olmadığını belirtti. Ayrıca hırsızlığın çok profesyonelce yapıldığını belirten yetkililer, alelade hurda parça satmak isteyen kişilerce veya yolu sabote etmeye çalışan kişilerce değil, teknolojiyi merak eden kişilerce çalınmış olabileceğini belirtti.

Çalınan parçanın tek başına hiç bir anlam ifade etmediği, sadece yolun yapılmasında kullanılan teknolojinin anlaşılması için kullanılması daha uygun gibi gözüktüğü de bildirilenler arasında. Yani biz de teknoloji meraklısıyız ancak bu tip bir teknoloji merakı bizim bile hayranlığımızı uyandırdı. Siz bu ilginç olay hakkında ne düşünüyorsunuz?