Çin'in Güneş Enerjisi Tesislerine Uzaydan Bakmak

Çin, küresel güneş enerjisi endüstrisinde en gelişmiş ülke konumunda. Yenilenebilir enerji konusunda sürekli olarak büyük adımlar atan Çin'in bu adımları, uzaktan bakıldığında daha etkileyici görünüyor.

Çin, dünyanın hava kirliliği ile başı dertte olan bir numaralı ülkesi. Sera gazı yayma konusunda en yüksek oranlara sahip olan Çin, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da en çok gelişen ülke. Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesislerine de sahip olan Çin, bu kaynakları sürekli olarak artırarak hızla gelişiyor ancak sera gazı salınımı konusunda da işler kolayca yoluna girecek gibi görünmüyor.

Yalnızca geçtiğimiz sene içinde 53 gigawatt'lık bir güneş enerjisi sistemi kuran Çin, bu konuda her geçen gün hızlanıyor ve ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları büyük bir hızla artıyor. Bu hızlı artışın en büyük sebebi ise devletin havayı kirleten kömür santrallerinin sayısını azaltarak hızla artan sera gazı etkisini azaltmak istemesi. Devlet bu sebeple yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yapıyor.

NASA uyduların gelen görüntüler ise ülkede son beş yılda bu anlamda nasıl bir gelişme olduğunu gösteriyor. 2013-2018 seneleri arasında nasıl birr artış olduğuna dair belki de en yeterli bilgiyi uzaydan gelen bu görüntüler veriyor. Çin yalnızca 2017 senesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına 133 milyar dolar yatırım yaptı. İkinci sırada olan ABD'de ise 2017'de yatırım miktarı 57 milyar dolar.