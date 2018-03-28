Tiangong-1 Uzay İstasyonu NASA'nın Skylab'ını Andırıyor

Çin'in gelecek hafta içerisinde Dünya'ya düşmesi beklenen Tiangong-1 adındaki uzay istasyonu, NASA'nın 1979 yılında Avustralya açıklarına çakılan, Skylab adındaki uzay istasyonunu andırıyor.

Geçtiğimiz birkaç aydır dünya gündemini meşgul eden Çin'in uzay istasyonu Tiangong-1 yer yüzüne düşmeye hazırlanıyor. Düşeceği yerle ilgili çeşitli spekülasyonlar olan uzay istasyonunun gelecek hafta içerisinde, ülkemizin de potansiyel olarak bulunduğu bir bölgeye çakılması bekleniyor. İstasyonla ilgili toplantılarını gerçekleştiren Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Uzay Enkazı Bürosu, 30 Mart ila 2 Nisan arasında herhangi bir günde Tiangong-1'in düşeceğini öngördüklerini açıkladı. Bunun yanı sıra daha önceki haberlerde de belirttiğimiz gibi "tehlike" altındaki bölgelerin koordinatları, 43 derece Kuzey ile 43 derece Güney enlemleri olarak biliniyor.

Soğuk Savaş döneminin en heyecanlı zamanlarının yaşanmasına neden olan uzay yarışının başlamasından bu yana sayısız kaza ve başarı meydana geldi. Bunun yanı sıra Çin'in uzay istasyonunun düşüşü, tarihte meydana gelen ilk uzay istasyonu felaketi değil. Zira Tiangong-1'in düşüşü bize NASA'nın Skylab uzay istasyonunu hatırlatıyor.

Skylab’a Ne Oldu?

1973 yılında alçak yörüngeye oturtulan Skylab Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk uzay istasyonu olarak biliniyor. Sovyetler Birliği ile süren uzaya hakim olma mücadelesinde ABD'nin attığı en net adımlardan birisi olan Skylab, çeşitli görevler için uzaya çıkan ekiplere ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan NASA'nın planları uzay istasyonunu 1990 yılına kadar yörüngede tutmak şeklindeydi ve buna yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyordu. Ancak, her şey NASA'nın istediği gibi gitmedi ve 1979 yılında Skylab, Hint Okyanusu'na sert bir düşüş gerçekleştirdi. NASA, düşüşten hemen önce uzay istasyonuyla iletişim kurmuş ve onu Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un 1330 km güney-güneydoğusuna doğru konumlandırmıştı fakat istasyon beklenenden daha hızlı ayrılarak Perth kentinin yakınlarına düşmüştü.

Çin'in Tiangong-1 uzay istasyonu da Sklab'ı oldukça andırıyor. Çin'in ilk uzay istasyonu olarak nitelendirilen Tiangong-1, 2011 yılında taikonatlar (Çinli astronotlar) tarafından ziyaret edildi. Ağırlık olarak Skylab'la (100 ton) karşılaştırıldığında elbette daha hafifti (9.4 ton). Bununla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti adına 2017 yılında Birleşmiş Milletler'e verilen bilgilerde uzay istasyonunun Dünya sakinleri için çok az tehdit oluşturacağı söylenmişti. Yapılan hesaplamalara ve analizlere göre, Tiangong-1'in yapısal bileşenlerinin çoğunun atmosfere giriş sırasında yanacağı belirtilmişti. Düşüşün "havacılık ve yer faaliyetlerine zarar verme olasılığı çok düşük," ifadeleri kullanılmıştı.