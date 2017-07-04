Çin'in Havadan Giden Otobüsünün Aldatmaca Olduğu Anlaşıldı!

Pekin polisi projenin arkasındaki isimlere soruşturma açtı. Görünüşe göre bundan sorumlu kişiler, oldukça sağlam para kaldırmışlar.

Çin’in caddenin üzerinden gidip altından araçların geçmesine izin verdiği otobüsünün tamamen bir aldatmaca olduğu anlaşıldı. 1.3 milyar insanla nefes almanın bile çok zor olduğu ülkede toplu taşıma araçları da ona göre büyük olmak zorunda kalıyor. Transit Elevated Bus(TEB) olarak adlandırılan devasa otobüs, bu zamana kadar 72 yatırımcıdan Ekim 2016’ya kadar 9,1 milyar yuan(1.3 milyar dolar) para aldı, ancak otobüsten sorumlu 30 kişi bu parayı topladıktan sonra projeyi gerçekleştirmemişler.

Böylesine ciddi bir dolandırıcılıktan sonra Pekin polisi harekete geçti ve bu 30 kişiye soruşturma açılacağını söyledi. Polis şu anda 1.3 milyar dolarlık fonu kurtarmaya çalışıyor.

Aslında şüpheler geçen yıldan beri devam ediyordu. Daha önce yaptığımız haberde belirttiğimiz gibi yapılan testler sonucunda maliyetin çok yüksek olacağı kanısına varılarak proje iptal edilmişti. Anlaşılan bu süreçten sonra geliştiriciler fonu hükümete geri ödememiş. Çin gibi sert bir hükümeti kandırmanın ne gibi sonuçları olacak ilerleyen günlerde göreceğiz.

Anlayacağınız, adamlar 'bir proje uyduralım, olursa olur olmazsa paralar bizde kalır' demişler. Genel neticeye bakmamız gerekirse böyle bir proje şu an için mümkün gözükmüyor.