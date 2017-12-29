Çin İmparatorundan Ölümsüzlük İksirini Bulun Talimatı

Yapılan arkeolojik keşif, Çin’in ilk imparatoru olan Çin Shi Huang’ın ölümsüzlüğü elde etmek için tüm vatandaşlarına ölümsüzlük iksirini bulma emri verdiğini ortaya çıkardı.

Live Scince’ın hazırladığı habere göre Çin’de, ülkenin ilk imparatoru tarafından verilen emri içeren bir yazıt bulundu. Dünyaca ünlü Terakota Ordusu’nu yaptıran imparator olarak da bilinen Çin’in ilk imparatoru Shi Huang, bu iksirin bulunması için ülkenin dört bir yanında arama emri vermiş.

Arkeolojik kazıyı yapan ekibin başkanı olan Zhang Chunlong, imparator ve verdiği bu emirle ilgili olarak şunları söyledi: “Böyle bir emrin yayınlanması ve insanların gerçekten bu emri yerine getirmeye çalışması, Chi Huang’ın, ulaşım ve iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde imparatorun isteklerini ülke genelinde hayata geçirmeyi mümkün kılan çok güvenilir ve etkili bir yürütme ve yasama sistemini oluşturduğunu gösteriyor.”

Keşif aslında 2002 yılında, Hunan eyaletindeki bir kuyunun içinde bulunmuş. Keşif, ahşap bir plakanın üstünde yazılı olarak bulundu. O dönem ahşap plakalar, kağıdın bulunmasından önce yazı yazmak için kullanılıyordu. Keşfedilen plakanın üzerindeki yazılar ise imparator Shi Huang’ın hayat iksirinin bulunması gibi takıntılarının olduğunu kanıtlar nitelikte.

Toplam 36 bin ahşap plakayı inceleyen arkeologlar, birbirleriyle bağlı olan bu plakaları inceledikten sonra imparatorun, ülkenin sınır bölgelerine ulaştırdığı emri ve imparatoru memnun etmeye çalışan özerk makamlardan gelen yanıtları gün yüzüne çıkardılar.

İmparator Huang’un ölümü ise son derece ironik. Kendisini ölümsüz yapacağı vadedilen simyasal bir iksir içen Huang, iksirin zehirli olması sebebiyle hayatını kaybetmiş.