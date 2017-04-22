Çin'in İlk Uzay Kargo Aracı Fırlatıldı!

Pekin Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi, Çin'in ilk kargo uzay aracı Tianzhou-1'in, bugün yörüngedeki bir uzay laboratuvarıyla bağlantı kurmayı başarıyla tamamladığını söyledi.

Tianzhou-1 isimli, Çin'in geliştirdiği ilk uzay kargo aracı başarılı bir biçimde uzaya gönderildi.Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan uzay aracının sorunsuz bir şekilde yörüngeye yerleştiği ifade edildi. Tianzhou-1, şu an yörüngede bulunan Tiangong 2 uzay laboratuvarına kenetlenecek ve dünyaya dönmeden önce çeşitli deneyler gerçekleştirecek.

Bu fırlatışın, Çin’in 2022'de uzayda inşa etmeyi hedeflediği ve en az 10 yıl yörüngede kalması planlanan kalıcı uzay istasyonu açından önemli bir gelişme olarak görüldüğü ifade ediliyor.