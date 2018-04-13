ABD’nin Çin ve Rusya ile arasındaki artan gerilimi, dünyanın her an olası bir savaşın eşiğine sürükleyebilir. Güney Çin Denizi’nde kendi askeri gemisiyle tatbikat yapan ABD’ye Çin’den yanıt gecikmedi.

Çin, ABD’nin kendi sularına yakın bölgelerde dolaşmasından hiç de hoşnut değil. Olası bir savaş ihtimaline karşı dünya gündeminin çalkalandığı bir dönemde Suriye konusunda Rusya ile gerilimler yaşayan ABD, Çin ile de arası sakin değil. Ülkenin güneyinde yer alan kara sularına çok yakın Güney Çin Denizi’nde USS Theodore Roosevelt isimli uçak gemisiyle tatbikat yapan ABD, Çin’e cevap hakkı sundu.

Çin lideri Xi Jinping komutasında tam 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ile 10.000 askeri personelin katıldığı dev bir gövde gösterisi gerçekleştirildi. Tatbikat için Çin Denizi’ndeki bir bölge sivil gemilerden bütünüyle arındırıldı.

Savaş uçakları ve helikopterlerin adeta gösteri yaptıkları görülüyor:

Çin’in bu tatbikatlar kapsamında aynı denize sahili olan Tayvan ile birlikte çalıştığı da biliniyor. Hatta tatbikata Tayvan devlet başkanı Tsai Ing-wen de katıldı. Hemen ardından Tayvan kıyılarında da tatbikat hazırlıkları başlatıldı.

ABD, geçtiğimiz hafta aynı bölgedeki uçak gemisinden 20 dakika içinde 20 farklı savaş uçağını havalandırarak bir tehdit mesajı vermeye çalışmıştı. Dolayısıyla Çin’in müttefikleriyle güç sahibi olduğu kendisine yakın uluslararası sulardaki bu tavrı beklenen bir durumdu. Çin’in bu yıl savunmasına tam 178 milyar dolar para ayırdığı biliniyor.

Diğer taraftan ABD, Rusya ile de gerginlik dozunu arttırmaya kararlı bir profil çiziyor. Ülkenin diğer süper güçlere karşı olan tavrı sertleştikçe, gelişmekte olan ülkeler ekonomik olarak darbe almaya başlıyorlar.