Çin'in Silikon Vadisi'ndeki En Büyük Şirketler

Çin'in Silikon Vadisi , Kaliforniya'daki Silikon Vadisi kadar popüler olmasa da önemli şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Kaliforniya'nın en büyük şirketlerini hepimiz tanıyoruz ancak Çin'in de bir nevi 'Silikon Vadisi' bulunuyor burada popüler markalar yer alıyor. Çin'in Silikon Vadisi denilmesine asıl neden olan şeylerden biri ise Tencent, ZTE, Huawei gibi ülkenin çok uluslu teknoloji şirketlerinin birçoğuna ev sahipliği yapması. Çin'in diğer büyük şirketleri başka yerlere koğuşlandırılsa da Silikon Vadisi ismini almaktan geri kalmıyorlar.

Bu şirketlerin aslında bazıları ABD'li markalardan daha büyük ancak Çin'in dışına çıkıldığından çok da bilinir olduğu söylenemez. Yine de Çinli markalardan bazıları pek de yabancı gelmeyecek.

İşte Çin'in en büyük teknoloji şirketleri ve onların Kaliforniya Silikon Vadisi'nde kendileriyle örtüşen firmalar:

WeChat (Tencent) / Facebook

Dünyanın hangi bölgesine gidersek gidelim, Facebook'u bilmeyen biriyle karşılaşma olasılığımız yok denecek kadar az. Kullanıcısı olmayan insanların bile bildiği Facebook'un Çin'deki bir nevi karşılığı WeChat oluyor. Tencent, pazarın başında Çin'in en büyük teknoloji şirketi ve WeChat, Facebook'un satın alımlarına karşın, ona meydan okuyabileceğini ortaya çıkarıyor. WeChat de tıpkı Facebook gibi çeşitli sosyal medya hizmetleri sunuyor.

WeChat, Ocak 2011'de faaliyete başladı ve son sayımda 938 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu. Elbette pek şaşırtıcı olmayacağı üzere bu kullanıcıların yüzde 90'lık bir kısmı Çinli kullanıcılardan oluşuyor. Ancak dünya devi markayla karşılaştırırsak eğer Facebook Messenger ve WhatsApp'ın 1.2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Instagram kullanıcı sayısı ise 328 milyon.

Huawei / Apple

Huawei markası sizlere de yabancı gelmemiştir. Çin'in Apple'ı Huawei, ülkemizde de Avrupa ülkelerinde olduğu üzere yaygın bir kullanım oranına sahip. Ayrıca uluslararası pazarda tanınmış olan Huawei, Çin'deki en büyük akıllı telefon markası ve Oppo, Vivo gibi yeni yeni adını duyurmayı başaran markalar tarafından takip ediliyor.

2017 yılının ilk çeyreğinde Huawei, 34,6 milyon akıllı telefon sattı. Karşılaştırma yapmak adına Apple da aynı dönemde 50.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Her iki şirket de kendi donanımlarını geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçtiğimiz zamanlarda her iki şirket de kendi çift kamera lens donanımını geliştirdi. Üstelik Huawei, tanınmış bir marka olan Leica ile anlaşma bile sağmıştı.

Baidu / Google

Şu an elbette piyasadaki neredeyse hiçbir firmanın Google ile yarışamayacağını çok rahat söyleyebiliriz ancak Çin'in Google'ı Baidu'nun Çin'de oldukça başarılı olduğunu da kabul etmek lazım. Aslında bu başarı, ikinci tercihler sayesinde elde edildi. Çin'de Google yasaklananınca kullanıcıları için Baidu daha da geliştirildi ve çok fazla opsiyonu olmayan Çinli kullanıcılar tarafından oldukça rağbet gördü.

2016 yılında Google 90 milyar dolar gelir elde ederken, Baidu'nun kazancı ise 10 milyar doların biraz fazlasıydı. Baidu'nun kazancı az gibi gözükse de kesinlikle değil. Çünkü bu eleştiriyi yaparken sadece bir ülkede kullanılan bir web sitesi olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ayrıca şirketin aylık 150 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.

Alibaba / Amazon

Amazon ABD'de oldukça popüler bir şirket ve sadece alışveriş için bilinmiyor. Şirket hızlı bir şekilde medya akışı, akıllı ev ve hatta süpermarket endüstrisi haline geldi. Yine de tüm bunlara rağmen Alibaba'nın Amazon'dan daha büyük bir perakende satıcısı olduğunu biliyor muydunuz? Alibaba Group, 2016'da dünyanın en büyük perakendecisi haline geldi ve aslında hem Amazon hem de eBay'ın toplamından daha fazla ürün satıyor.

Amazon'dan farklı olarak, Alibaba'nın perakende kanalları bir takım alt şirketlere ayrılıyor. Çin'de Play Store yasaklandığından, şirketin Aliyun App Store adından bir uygulama mağazası da bulunuyor. Ayrıca şirketin kendi işletim sistemi YunOS da Çin'de en popüler işletim sistemlerinden birini oluşturuyor.

Didi Chuxing / Uber

Uber, son yıllaırn en başarılı şirketlerinden biri haline geldi. Elbette Çin'in de kendi Uber firması bulunuyor. İki şirket de yerel taksi şirketleriyle bağlantı kurarak çalışıyor. Uber kendi hizmetini yürütürken, Didi diğer şirketlerle ortaklık kurarak kullanıcılarına farklı olanaklar da sağlıyor. Bunun yanında Didi 2016'dan beri büyük bir geliştirme sürecine girdi ve artık tam anlamıyla Uber'in rakibi haline geldi.

Didi Chuxing, sayı bakımından 400 ilde Çin'de faaliyet gösteriyor, günde yaklaşık 20 milyon yolculuk yapıyor ve 2015'te 1.4 milyon yolculuğu geride bıraktı. Buna karşılık, Uber, 2015 yılında 1 milyar yolculuk sağladı. Didi'nin değeri şu anda 28 milyar dolar civarında, Uber'in değeri ise 70 milyar dolar.