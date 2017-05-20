Çin'in Twitter'ı olarak anılan Sina Weibo'nun artık gerçek Twitter'dan daha fazla kullanıcısı var.

Twitter'ın bir kopyası olarak 2009'a Çin'de kullanıma sunulan Sina Weibo adlı sosyal medya platformu, 2014 yılında halka arz edileceğini duyurmuş ve bunun da etkisi ile kullanıcı sayısını ciddi oranlara çıkarmıştı.

Bu yılın başında, Şubat ayında verilerini açıklayan Sina Weibo, bu verilere göre aylık 313 milyon aktif kullanıcı sayısına sahipti. Sina Weibo'nun rakibi Twitter'da ise bu rakam o dönem 319 milyondu. Şubat ayında açıklanan bu rakamların ardından pek çok analist Sina Weibo'nun kullanıcı sayısı bakımından Twitter'ı geride bırakacağını söylüyordu; nitekim öyle de oldu.

Son olarak 330 milyona yakın aktif kullanıcı sayısına ulaşan Twitter, bu konuda 340 milyona yaklaşan Sina Weibo tarafından geçilmiş durumda. "Twitter'ın Çin malı kopyası" olarak yola çıkan Sina Weibo, artık Twitter'dan daha fazla kullanıcı sayısına sahip bir sosyal medya platformu. Tabii Weibo'nun bu başarısının ardında Twitter'ın Çin'de yasaklanmasının da etkisi oldukça büyük.

Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 200 milyon dolarlık bir net gelir elde eden Weibo'yu, her gün ortalama 155 milyon civarında kullanıcı ziyaret etmekte.