Çin'in 2016 yılında kurulan Tengoen isimli şirketi, TB-001 isimli insansız hava aracının üretimi için çalışmalar yapıyor.

Çin'in yeni drone şirketlerinden Tengoen Technology (Tengdun), iddialı planlarıyla gündeme geldi. Şirket, satışa çıkarmak üzere, silahlı insansız hava araçlarının üretimini yapacağını söylüyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük kargo uçağını üretmeyi hedeflediklerini belirten şiktet yetkilileri için, yapılan bu planların 2016 yılında kurulmuş bir firma adına gerçekten önemli adımlar olduğunu söylemeliyiz.

Tengoen'un amiral gemisi aracı TB-001 Scorpion, çift motorlu, çift kuyruklu bir insansız hava aracı olarak piyasaya çıkacak ve saldırı aracı olarak kullanılacak. TB-001'in, maksimum kalkış ağırlığı 2.8 ton ve 3700 mil yüksekliğe kadar iki adet 220 kiloluk bomba veya füze taşıma kapasitesi bulunuyor. Ayrıca şirket, TB-001'in taşıma kapasitesini artırarak, kargo teslimatı için kullanılmak üzere bir insansız hava aracı daha üretecek. Kargo ve teslimat amacıyla üretilecek olan araç, 4660 kilometre yüksekliğe kadar, 20 tonluk yük taşıma kapasitesi sunuyor. Karbon fiberli, çift gövdeli kargo drone'u, iki gövde arasında yük taşıma modulünü bulunduruyor. Araç, inşa edildikten sonra, 2020 yılından itibaren kullanımına başlanacak.

Araçlar, Çin'in Chengdu kentindeki Tengoen tesisinde mühendisler tarafından inşa edilmeye devam ediyor. Kurulduğu ilk yıllardan böyle büyük hedefler üzerine çalışmalar yapan şirketin geleceği parlak gözüküyor. Çin asıllı firmanın ürettiği bu insansız hava araçları, gelecekte belkide savaşların vazgeçilmez araçlarını veya kargo şirketlerinin en önemli taşıma araçlarını oluşturacak. Sizce 2 yıldır çalışmakta olan bu şirket, hedeflerini başarıyla gerçekleştirebilecek mi?