Çin'in Yeni 'Mikrodalga' Silahı Ortaya Çıktı!

Dünyanın sayılı süper güçlerinden biri olan Çin, silah gelişmelerinde kayda değer teknolojilerden yararlanıyor.

Huang Wenhua ve Xi'an'daki Kuzey Batı Nükleer Teknolojiler Enstitüsü'ndeki ekibi, 6 yıldan beri güçlü bir mikrodalga silah üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda Çin'in Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme ödülü alan silah, teorik olarak kara araçları ve hava taşıtlarına entegre edilebiliyor ve laboratuarın çalışma masasına sığacak kadar küçük.

Başka bir deyişle; elle tutulacak kadar küçük, ancak düşman elektronik sistemlerine zarar verecek kadar güçlü. Bunun gibi bir mikrodalga silahı, uçaklara (Boeing CHAMP gibi) veya savaş başlıklarına bile monte edilebilir.

Genellikle mikrodalga silahlar, hedeflere 300 ila 300,000 megahertz arasında enerji darbeleriyle bombardımanda bulunurlar. Yönlendirilmiş enerji, elektronik devreleri etkiler ve onları aşırı yükler. Sistem tarafından üretilen enerji ne kadar yüksekse, elektronik sistemlerin bozulma olasılığı o kadar yüksek olur. Hatta enerji seviyesine göre karbon bazlı canlılar (bizden bahsediyorum) bile zarar görebilir. En azından kalp pillerini kolayca durdurabildiklerini biliyoruz.

Çin, elektronik silah için çok çeşitli kullanım alanları bulabilir. Savunma amaçlı mikrodalga silahlar, düşman araçlarını ve drone'ları pusuya düşürebilir. Eğer silahı taşıyan ünite, düşman ünitelerine yeterince yakşaırsa onları bile devre dışı bırakabilir. Savaş uçakları ve gemilerindeki elektronik sistemlerin aniden devre dışı kaldığını düşünün.

Teknoloji, savaşlardaki dengeyi kökten değiştiriyor.