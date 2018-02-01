Twitter'da paylaşılan resimlerde görülen Çin'li savaş gemisine kurulan raylı topun büyüklüğü, menzil itibariyle Amerikan Donanması'nın sahip olduğu raylı toplardan daha uzun mesafelere atış yapabilecek cinste.

Online ortamda su yüzüne çıkan görüntüler, Çin'de yeni bir silahın geliştirildiğini gösteriyor gibi. Amerikan Donanması'nın bile henüz yapamadığı cinste tam kapasiteli bir raylı top kurduğu düşünülüyor Çin'in kendi savaş gemisine.

Raylı toplar top mermisini fırlatmak için barut yerine elektromanyetik enerji kullanırlar. Bu kavram ordular için son derece cezbedici özelliğe sahiptir zira bu silah, bir topun sunduğu hız ve tutarlılığı, roket mesafesinde sunar.

Twitter'da paylaşılan fotoğraflar, Çin Donanması'nın 'Type 072III' iniş gemisi tankı Haiyang Shan, #936'nın pruva bölümüne yeni bir taretin yerleştirilerek, daha önce kullanılan H/PJ76F 37 mm uçaksavar taretinin kaldırıldığını gösteriyor. Bunun yanında üç adet de nakliye konteynırı bulunuyor.

Fotoğraflarda görülen taret, bir raylı topun varlığına işaret ediyor. 8-10 metre uzunluğunda, 45-50 metre çapında namluya sahip büyük bir top olduğu görülüyor. Bu ölçüler, genellikle 1.25:1 çap-kalibre oranına sahip olan konvansiyonel tüp biçimli topçu namlularının kalibresinden 2-3 kat daha büyük. Alternatif olarak 350-400 mm çapta bir savaş gemisi havanı, namlu çapı ve uzunluğunu açıklamamıza yardımcı olabilir. Fakat bu denli büyük bir havanın varlığı, gülünç derecede gereksiz olurdu.

Ağırlığın beraberinde getireceği sorunlar nedeniyle konvansiyonel toplarda bu tip çap-kalibre oranı kullanılmaz. Anlaşıldığı kadarıyla namlunun büyüklüğü, manyetik rayların top mermilerini hipersonik hızlarda atmasını sağlayabilecek ölçülerde. Nakliye konteynırlar ıda diğer bir gösterge: bu konteynırlarda jeneratör ya da kapasitör gibi enerji ekipmanları bulunuyor olabilir.

Topun namlu uzunluğu Çin'in yaptığı raylı topunu, Amerikan Donanması'nın test etmek üzere inşa ettiği BAE 32 megajoule raylı topun büyüklüğüyle benzer hale getiriyor. BAE sistemi, 10 kg ağırlığındaki topları, saatte 160 kilometreden daha yüksek Mach 7 hızlarında ateşlemek üzere tasarlanmış.