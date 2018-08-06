Çinli bilim insanları, insanların sağlık durumlarını kontrol edebilecek 'dövme benzeri elektronik deri' geliştirdi.

Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından, yüksek iletkenliğe ve esnekliğe sahip olan 'grafen' maddesi kullanılarak üretilen bu dövme benzeri cihaz; insan derisini taklit edebilmenin yanı sıra basıncı, sıcaklığı ve gerilmeyi ölçebiliyor.

Lazerle kazıma teknolojisi ile yerleştirilen bu deri, sadece insanlar üzerinde değil, yaprak ve ipek gibi öteki maddeler üzerinde de uygulanabiliyor. Cihaz ayrıca, insan cildinin yanında solunum, kalp atışı ve ses gibi vücut sinyallerini ölçmek için insan boğazına da uygulanabiliyor.

Bir hayli hassas ve uzun ömürlü olduğu ifade edilen cihazın, yüksek sıcaklara da dayanabildiği öğrenildi.

Lazerle kazıma teknolojisi sayesinde 'kişiselleştirilebileceği' de vurgulanan bu cihaz; bilim insanlarına göre, sağlık ve bilgi sistemlerinin gelişimi hususunda müthiş bir potansiyele sahip.