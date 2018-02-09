Çin, İnternet Sorunlarını İnternette Çözecek Bir Mahkeme Kur

Çin, genelde internette yaşanan sorunların gerçek mahkemelere taşınmadan, bu tarz konularda daha bilgili mahkemelerde internet ortamında çözüme kavuşması için yeni internet mahkemesini kullanıma açtı.

İnternetin bu kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor olması, bu platformda pek çok davalık sorunun meydana çıkmasını sağlıyor. 1.3 milyar nüfusu olan Çin, buna bir çözüm bulmak için internetle ilgili davaları internet üzerinden çözmek için yeni bir mahkeme kurdu. Ocak ayında kurulan mahkeme, çevrimiçi alışveriş, hak ihlali anlaşmazlığı ve benzeri 106 davaya baktı. Mahkemenin uzmanlık alanı internet hukuku ve ticari davalar olarak gösteriliyor.

Çin’in Şangay eyaletindeki Changning Bölgesinde kurulan Halk Mahkemesi, internet üzerinden çevrimiçi anlaşmazlık gibi dava sorunlarını çözecek. İnsanların hapis cezası gibi ağır suçlardan ziyade para cezasıyla hüküm giyeceği suçlamalara bakan mahkeme, istenilen başarıya ulaşırsa, ilerleyen günlerde daha çok internet mahkemesi duyurulabilir.

Çin, ilk internet mahkemesini geçen yıl Ağustos ayında ülkenin doğusunda yer alan Zhehiang eyaletinde kurmuş, bu mahkeme ile başarılı sonuçlar almıştı. İnternetin giderek yayılması ve insanların kişisel haklarının herkesin eline çabucak geçebilme ihtimalinin artması sayesinde bu tarz internet mahkemeleri görmeye devam edebiliriz. Hakimler, bu mahkemeler sayesinde aynı sürede daha çok davaya bakabiliyorlar. Gelecekte davalar, koca koca mahkeme salonları yerine internet ortamında görülebilirler.