Çin'de Hükumet Yorum Sahiplerinin Kimlikleri Kaydedilecek!

Çin'in iktidar partisi, hükumet karşıtı sesleri engellemek için internet sitesi sahiplerinden, paylaşımlara yorum yapan herkesin gerçek kimliklerini kaydetmesini istedi.

Çin hükumeti, muhalif sesleri susturma konusundaki sert tutumuna devam ediyor. 1 Ekim itibari ile ülkedeki tüm çevrimiçi siteler, herhangi bir paylaşıma yorum yapan kişilerin gerçek kimliklerini kaydetmek zorundalar.

Hükumetin açıklamasına göre bu uygulama, yalan haberleri, internetteki ‘pis’ dili ve yasa dışı yorumları engellemek için hayata geçiriliyor. İktidarın asıl amacı ise muhalif kişilerin, kimlikleri bilindiği için fikirlerini belirtmekten çekinmesi.

Bu uygulamaların zamanlaması tesadüf değil. Zira 2018 yılında Çin’de hükumet seçimleri gerçekleşecek. İktidar partisi, yönetim politikalarının eleştirilmemesi için daha önce de birçok sansür uygulamıştı. Fakat sansürlerin yeterli olmadığını düşünmüş olacaklar ki muhalif seslerin ceza alma korkusu ile anonim olarak dahi sesini çıkarmasını istemiyorlar.

Çin’de fikirleri özgürce dile getirme hakkı günden güne azalıyor. Katı bir yönetim anlayışına sahip olan hükumetin karşıt görüşlere asla tahammülü yok. 1 buçuk milyar nüfuslu Çin’in bu katı rejimle daha ne kadar yönetilebileceğini bekleyip göreceğiz.