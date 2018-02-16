Çin, J-20 Stealth Fighter Adında Yeni Bir Savaş Uçağı Üretti

Amerikan F-22 Raptor savaş uçaklarını gölgede bırakıcak Stelth Fighter Çin ordusunda kullanılmaya başlandı.

Çin ordusunun kullanmaya başladığı yeni uçaklar, özellikle Amerikan F-22 Raptor savaş uçaklarına karşı savaşta üstünlük kurmak için tasarlandı. J-20 Stealth Fighter uçaklarında radarda tespit edilmesini zorlaştırmak için özel şekilli bir gövde ve geliştirilmiş malzemeler kullanıldı.

Henüz uçaklarla ilgili ayrıntılı bir rapor paylaşılmadı. Sızdırma gibi olaylar gerçekleşmediği veya Çin tarafından daha iyisi üretilmediği sürece paylaşılacağını da düşünmüyorum. Ancak, Çin devletinin saldırı gücünü araştırmaya yönelik bir Amerikan projesi olan China Power, uçakların süpersonik hızlara ulaşabildiğini ve gelişmiş sensörlerden oluşan bir elektronik tasarıma sahip olduğunu tespit etti.

Washington Post tarafından paylaşılan bilgilere göre J-20 tipi uçakların tasarım aşamasında WS-15 motorları denendi. Ancak 2015 yılında yapılan zemin testi sırasında uçağın motorları infilak etti. Daha sonra Çinli mühendisler uçakları, özel olarak modifiye ettiği WS-10B motorlar ile çalıştırmaya başladı.

Bu uçakların elimize ulaşan sınırlı bilgilerden anlaşılacağı üzere en büyük üstünlüğü çok hızlı olmaları. Washington Post, Çin tarafından üretilen J-20 Stealth Fighterların, savaş uçakları arasında en etkili olanları olduğunu ve üzerlerinde geliştirilme amaçlı 8 yıl daha çalışılacağını iddia etti.