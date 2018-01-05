Çin'de Game of Thrones’un Efsanevi Duvarı Oluştu

Çin ve Rusya sınırında, Game of Thrones’un efsane duvarına benzer bir duvar oluştu. Donan gölden kopan buz parçalarının rüzgarın etkisiyle bu duvarı oluşturduğu düşünülüyor.

Game of Thrones’un son sezonunun çıkacağı tarih 2019 olarak açıklandı. Haliyle, çok uzun bir süre boyunca o efsanevi duvarın akıbetini göremeyeceğiz. Çin’in Rusya ile sınırında bulunan Heilongjiang eyaletindeki Khakna Gölü’nde 20 metre yüksekliğinde buz ve kardan bir duvar oluştu. Duvarı gören kişiler Game of Thrones’ta yer alan ve yayınlanan son sezonda pek de güzel hatırlanmayan duvara benzettiler.

Duvarın, Khanka Gölü’nin doğusundan gelen buz kütlelerinin rüzgar tarafından savrulması sonucu oluştuğu açıklandı. Tıpkı Game of Thrones’un duvarında olduğu gibi karın olduğu yerle diğer tarafı ayıran duvar, amatör fotoğrafçı Lei Lei tarafından görüntülendi. Lei bu nefes kesici doğa olayı için, “Duvar, Çin Seddi’nin buzdan hali gibi” dedi.

Donan gölden kopan buz parçalarının rüzgarın etkisiyle koparak burada birikmesi sonucu oluşan bu aşırı nadir doğa olayının oluşması için rüzgar, soğuk ve pek çok etkenin aynı anda birleşmiş olması gerekiyor.

Game of Thrones duvarına çok fazla benzeyen Khanka duvarı ilerleyen günlerde daha fazla büyüyebilir, ancak en nihayetinde eriyerek yeniden göle karışacaktır.

Peki, sizler böyle bir olayı görmek ister miydiniz?