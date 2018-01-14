Çin Uzay İstasyonu Halen Kurumun Kontrolü Altında

Yıl sonunda Dünya'ya düşeceği söylenen Çin'in uzay istasyonu 'Tiangong-1', yapılan son açıklamalara göre halen Çin Uzay Ajansı tarafından kontrol ediliyor.

Çin’in ‘Tiangong-1’ adlı uzay istasyonu son zamanlarda oldukça merak konusu olmuştu. Görev süresi 2013’te dolan istasyonun Çin Ulusal Uzay Ajansı tarafından 2016 yılına kadar kullanılmasına karar verilmişti.

Uluslararası toplumdan gelen çok sayıda spekülasyondan sonra ajans, Eylül 2017 tarihinde istasyonun dönme hızının düşmekte olduğunu ve yıl sonuna doğru Dünya’ya düşeceğini duyurmuştu.

Uyduya yönelik olarak yapılan takiplerden edinilen güncel bilgilere göre Tiangong-1’in 2018 yılı Mart ayında Dünya atmosferine girerek, yeryüzüne düşecek.

Bununla birlikte Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu CASTC’ta bulunan yüksek seviye bir mühendisin yaptığı açıklamaya göre Çin Ulusal Uzay Ajansı’nın uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiğine dair haberler oldukça abartılı.

Zhu Congpeng adlı mühendisin ‘Science and Technology Daily’ adlı gazeteye verdiği demece göre CNSA uzay istasyonunu hala kontrol ediyor. Aracın atmosfere girişi kontrol edilerek çevreye ya da yerleşim birimlerine zarar vermesine engel olunacağını belirtiyor Congpeng.

CNSA’in daha önce yaptığı açıklamalarda istasyonun yörüngede yanarak sadece küçük parçalarının Dünya’ya düşeceği söylenmişti.

Fakat Zhu Congpeng’in açıklamasına göre istasyon atmosferde yandığında Dünya’ya düşecek olan kalıntılar, insanlar, altyapı birimleri ya da çevre için herhangi bir risk teşkil etmiyor.

Rusların ‘Mir’ uzay istasyonu ve NASA’nın Compton Gamma-Ray Observatory adlı istasyonu gibi daha önce gerçekleştirilen uçuşlarda tasarlanan düşme noktaları, Güney Pasifik Okyanusu’nda ‘Uzay Aracı Mezarlığı’ olarak bilinen, suyun oldukça derin bir bölgesi kullanılmıştı.

Zhu’nun CNSA’in istasyonun görev süresinin bitişinden bu yana uzay istasyonunun takip etmeye devam ettiğine yönelik açıklaması, kurumun halen Tiangong-1 üzerinde kontrolü bulunduğunu gösteren diğer bir gösterge.