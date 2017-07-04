Çin’li bir Vlogger kamera önünde canlı yayın yaparken zehirli bir bitkiyi yanlışlıkla yiyince, acilen hastaneye kaldırıldı.

26 yaşındaki Zhang bir ‘Internet Host’u. Çin’de inanılmaz sevilen internet barındırıcıları YouTuber’lara çok benziyorlar. Kadın, canlı yayın esnasında Aloe Vera’nın faydalarını göstermek isterken bitkiyi yiyordu.

Fakat yanlışlıkla Meksika’dan gelen ve zehirli bir bitki olan Agave Americana satın almıştı.

Yayının başında lezzetli olduğunu söyleyen kadın, ilerleyen süreçte tadının çok acı olduğunu söylemeye başladı.

Ağzı aniden uyuşan ve boğazı yanmaya başlayan kadın, yayını erkenden kesip hastaneye koştu. Doktorların söylediğine göre daha fazla beklemiş olsaydı, sonuçları çok daha ciddi olabilirdi.

Cornell Üniversitesi’nden görüşüne başvurulan uzmanlardan, ele alındıktan sonra sersemliğe ve ellerin şişmesine sebep olan bitkinin zararlarını açıklamaları istendi.

Cevaben yazdıkları yazıda “Agave Americana tüm özellikleri tam olarak tanımlanamayan birkaç zehirli bileşik içerirler. İnanılmaz derecede irrite edici kalsiyum oksalat rafitleri içeren bitki (kristal halindeki oksalatın mikroskobik lifleri) aynı zamanda bitkinin özünde ciddi anlamda irrite edici yağlar da barındırır. Bitkiye yapılan sadece bir dokunuş dahi insanı sersemletici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda diğer ağrıyı arttırıcı bileşikler de eklenince, Agave bitkisi vücuduna batan kişinin bir miktar şok yaşamaması işten bile değildir” deniliyor.

“Yere yatmak yerinde bir hareket olabilir. Agave Americana’yı Pulque (bir Meksika içkisi) içinde mayalamak ya da içki içerisinde dikensiz olarak kullanmak farklı bir hikaye tabii. Bu şekilde sarhoşluk etkisini oluşturmuş olursunuz… Umarız kısa zamanda enfeksiyon kapmadan iyileşirsiniz. Enfeksiyon kapıldığında bazı ciddi granülomlar meydana gelebilir.”

Aloe Vera’nın kendisi aslında iyi bir şeydir. Pukka Herbs’in kurucularından ve herbalizm dalında uzman olan Sebastian Pole Marie Claire’e verdiği röportajda Aloe Vera’nın faydalı olduğunu kanıtlayan farklı yöntemlerden bahsetti.

“Sindirimi güçlendiren ve vücudu kötü atıklardan koruyabilir. Böylece vücudumuzu doğal yollardan zehirden arındırır. Bitkinin temel özelliği yatıştırıcı, soğutucu ve nemlendirici olmasıdır. Böylece yangısal rahatsızlık verici ısının ortadan kaldırılmasını sağlayarak akne, gül hastalığı gibi iltihaplı deri ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur” dedi.

Doğru bitkiyi yediğiniz sürece, fayda sağlayabilirsiniz.

Eğer merak ediyorsanız belirtelim: Bayan Zhang şimdi iyi durumda. Her ne kadar egosu biraz darbe almış olsa da…