Çin'deki Medya Sansürü Korkutucu Bir Hal Almaya Başladı

Çin'de yerel ve uluslararası muhalifleri hedef alan sansürler, devlet başkanı Xi Jinping'in kontrolü altında devam ediyor.

Her yıl Çin'de binlerce sansür uygulanıyor. Bunun sonucu olarak yayınlanan içerikler ve hükümet tarafından yanlış görülen bilgiler, 'devletin onurunu' tehlikeye sokan içeriklerin denetlenmesini hedefleyen yasa ve yönetmeliklerin sayısında son dönemlerde daha çok artış oldu. Çin hükümetinin son zamanlarda en çok tepki toplayan özelliği ise bu güncel yasaların tümünün inanılmaz derecede belirsiz olması. Polisler, bazı zamanlarda sizin paylaşımlarınıza izin verme yetkisine sahip ancak hükümet herhangi bir gerekçe sunmadan içeriği dilediği gibi sansürleyebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Shawn Zhang adlı sivil bir vatandaş telefonu çaldığında Vancouver'da idi. Telefonu açan ise annesi oldu ve konu paylaştığı bir içerik ile ilgiliydi. Zhang, Şanghay'ın güneyindeki Doğu Çin Zhejiang'daki polisten telefon almıştı. Kanada'daki bir hukuk öğrencisi olan bir bu yazara polisler 'Weibo' üzerine koyduğu bir yazıyla ilgili sorular soruyorlardı. Polisler paylaştığı içeriğin iyi olmadığını söylediler ve Zhang'ın paylaşımı silmesi durumunda, onun için daha iyi olacağını da belirttiler.

Shawn Zhang yalnızca bir gün önce, Çin'in Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in süresiz olarak yönetme yolunu açan yasa için oy kullanmıştı. Zhang, Xi'nin isminden 'ölümsüzlük' ve 'hayat boyu' kelimelerine kadar her şeyin yasaklandığı kapsamlı sansürden sonra, bir resmi retweetlemenin sansür tarafından fark edilip edilmeyeceğini görmek amacıyla ise şu tweeti paylaştı.

"Myibo hesabımı askıya neden alındığını öğrenmeye çalışıyordum. Ama Weibo, içeriğimi sansürlemeden önce polis ailemi aradı."

Zhang, "Bu resmin polisin tepkisini bu kadar çekmesini beklemiyordum. Bu, parodi bir resim değil, siyasi bir açıklamadır." diye durumu açıklıyor. Zhang'ın yazılarının sansürlenme durumu ise ilk kez gerçekleşmiyor. Vatandaşları epeyce sıkan bu sansürler, gün geçtikçe sosyal medya kullanıcılarının ve Çin için paylaşım yapan yazarların canını daha çok sıkacak gibi görünüyor.