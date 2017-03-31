Çin ordusu yapılan yatırımlarla askeri teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Hedefte uydu füzeleri var.

En büyük alışkanlıklarımızdır. Tarih boyunca öğrendiğimiz her şeyi geliştirdiğimiz her teknolojiyi ve ekonomimizin büyük kısmını savaş donanımlarına harcadık ve korkarız ki bu böyle devam edecek. Elbette ekonomisiyle dev olan ülkeler bu işin başını çekiyor, kalanları ise korkudan yatırım yapmak zorunda kalıyor.

Yukarıda gördüğünüz ise Xian Y-20 askeri nakliye uçağı, Çin’nin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’deki en büyük uçağı. Yüksek rakımdan koskoca şehirleri haritadan silebilecek füzeleri nokta atışıyla gönderebilecek bir donanıma sahip olacak. "Ağabey Kız" adını alan Y-20, Haziran 2016'da hizmete girdi ve şimdi seri üretimine başlandı. 100 kg'dan 200 kg'a kadar olan füzeler veya roketler yerleştirmek üzere gerekli mofikasyon çalışmalarına başlandı.

Programın askeri uygulaması hakkında uzmanlar, Y-20'nin “uydu karşıtı füzeler” için bir fırlatma platformu olarak kullanılabileceğine inanıyorlar. Çin ve Ukrayna arasında ortak bir çabayla meydana gelen çalışmalar havaya fırlatılan roketin geliştirilmesine yardım ediyor.

Kamuya ait Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC) on yıldan uzun bir süredir bu teknolojiler üzerine çalışıyor. Hava yoluyla fırlatılan roketler üzerinde kalkınma çalışmalarının öncülüğünü yapıyor ve Çin'in askeri-uzay programının birincil yüklenicisi olarak bunu sorumluluğu alıyor.

CASC, Çin'in önde gelen balistik, anti-gemi ve cruise füzelerinin yanı sıra taktiksel donanımlar üzerinde de çalışıyor. Roketleri ve füzeleri havadan fırlatma yastığı olan Y-20, başlangıçta 100 kilogram ağırlığa sahip yükleri taşıyacak. Çinli mühendisler, 200 kilogram ve üzerinde roketleri uydulara taşımanın çabası içerisinde.

Y-20, Asya'nın en büyük ulaşım uçağı ve şu anda üretimde olan en büyük askeri uçak. 40 ton kargo ile 8000 kilometre ve 73 ton ile 5000 kilometre kadar taşıyabiliyor.

Çin’in, Birleşik Devletler ve Rusya'dan sonra kendi ağır askeri nakliye uçağını tasarlayan ve geliştiren üçüncü ulus olduğunu da ekleyelim.