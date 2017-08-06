Çin ordusu, ordunun kuruluşunun 90. yıl dönümü gösterilerinde yeni tank, füze ve savaş uçaklarını tanıttı.

1 Ağustos 1927 yılında kurulan Çin Ordusu (Orijinal adıyla Halkın Özgürlük Ordusu), kuruluş yıldönümünü geçtiğimiz günlerde kutladı. CCTV isimli Çin devlet kanalında uluslarası bir şekilde canlı yayınlanan kutlamalarda,Çin Halk Cumhuriyeti ordusu, gelebilecek bir savaşa hazırlıklı olduklarını göstermek amacıyla yeni savaş makinelerini tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında yaşanılan gerginliğe Çin Halk Cumhuriyeti de katışmıştı. Bu gövde gösterisinin sebebi ilerleyen günlerde daha net şekilde ortaya çıkacaktır. Bakalım Çin Ordusu'nun yeni tanıttığı silahlar nelermiş?

Tanklar ve Mühimmatlar

İlk sırada tanklarımız var. Yukarıda gördükleriniz Çin Ordusu'nun en ağır ve en zırhlı tanklarından ZTZ-99A. Ağırlığı 60 tonu buluyor. Onun dışında arkada gözükenler ise CJ-10 füzelerini taşıyan taşınabilir füze atma sistemi. Bu tank ve füze sistemleri dışında ise ilk geçit töreninde, ZDB-04A ve ZBL-09 piyade savaş makineleri, PLZ-07 ve ağır PLZ-04 kendini ateşleyebilen havan topları, PHL-03 ağır roketatar ve ZBD-003 hava piyade savaş araçları takip etti. Takip eden savaş destek üniteleri ise, BZK-006 insansız hava araçları, iletişim araçları ve benzin tankerleri olarak görüldü.

Hava Savaş Ekipmanları, Uçaklar ve Helikopterler

Geçit töreninde tabii ki savaş uçakları da vardı. 90. yıl kutlamalarının yıldızı, fotoğrafta da görülen J-20 tespit edilemeyen savaş uçakları oldu. Onu ise Y-20 ağır taşıma uçakları, KJ-2000 radarlı uçaklar, J-16 savaş harekat jeti, J-15 taşıyıcı savaş jeti, J10-B savaş uçakları, H-6K bombalama uçakları, H6-U hava tankerleri ve Y9 taşıyıcı uçakları takip etti. Geçit töreninde Z-10 saldırı ve Z-18 taşıma helikopterleri ise havada önce 90 sayısı şeklinde durarak, ardından ise Çince "8" ve "1" anlamına gelen harfler şeklinde durarak (1 Ağustos anlamında) gösteriler yaptılar.

Füzeler, Füze Rampaları ve Taşıyıcı Araçlar

Geçit töreninde 60 tane DF-31AG kıtalararası balistik füze(KABF) taşıyıcılar dikkat çekti. Geçit töreninde sadece 16 tane DF-31AG kıtalararası balistik füze olmasına rağmen Çin Ordusu'nun nükleer geliştirme merkezinin bildirimine göre bu füzelerden hızla daha fazlasının yapıldığı söylentiler arasında. Önceki model olan DF-31A'ya göre ise tam olarak 7 bin mil daha uzağa nişan alınabiliyor. DF-31AG KABF'ler ayrıca 8x8 bir taşıyıcı araç ile destekleniyor. Bu sayede önceki modelinin kamyonla taşınmasına nazaran daha sert arazilerde bile taşınabiliyor. 16 yeni KABF ile beraber diğer KABF'ler Çin'in nükleer gücünün ne kadar büyüdüğüne ve etkili hale geldiğine dikkat çekiyor.

Roketler, Roketatarlar ve Diğer Silahlar

Diğer füzeler ise sırayla DF-31A kıtalararası balistik füzeler, DF-26 orta mesafeli füzeler, DF-16 kısa mesafeli füzeler, HQ-9B ve HQ-16 uçaksavar füzeler, LD-2000 ve PGZ-07 hava koruma füzeleri, CJ-10 güdümlü nükleer füze, YJ-62 ve YJ-83 gemisavar füzeler ve YJ-12 süpersonik gemisavar füzeler olarak geçitte gösterildi.

Geçitin Pekin yerine Moğolistan'ın iç bölgelerinde yapılması ise sembolik olarak ifade edildi. Çin Ordusu'nun 90. yıl kutlamaları, savaş tatbikatı ile sonlandırıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin her zamanki güç gösterisi mi yoksa bir Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyoruz?