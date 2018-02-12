Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleriyle ve bu havayı solumak zorunda olan insanların yaşadığı dev metropolleriyle bilinen Çin, 40.000 ağacın olduğu muhteşem bir kent planı yaptı.

Bina dikmek için ağaç kesmeye gerek yokmuş, bina dikerek ağaç da dikilebiliyormuş meğer. Çin’de ortaya çıkan bu proje, nefes alan kentlerin ve doğayla iç içe olan huzurlu bir metropol yaşantısının o kadar da zor olmadığını gösteriyor. (Gayrimenkul reklamı gibi giriş oldu, idare edin artık)

Çin’de çalışan bir İtalyan mimarın elinden çıkan bu proje, özellikle Şangay gibi milyonlarca insanın hiç gitmeyen sis bulutları arasında yaşamaya çalıştığı kentler için birebir. Şangay, dünyanın en kirli havaya sahip kenti olarak biliniyor. Şehrin bazı bölgelerinde uzmanlar filtreleyici maske kullanmayı tavsiye ediyorlar. Hatta bazı çalışmalara göre sigara kullanmayan insanların, Şangay’da günde 1 paket sigara içen insanla aynı etki altında yaşadığı belirtiliyor.

Liuzhou Orman Şehri adı verilen bu dev kent, aynı anda 30.000 insana ve 40.000 ağaca ev sahipliği yapıyor:

Yılda yaklaşık olara 900 ton oksijen üretebilen kent, kapladığı alan açısından da epey ekonomik:

Şehrin mimarı olan Stefano Boeri, ilk inşaata başladı bile. 2020 yılında Guangxi eyaletinin Liuzhou kentinde yerleşim başlayacak:

Şehirde elbette sadece ağaçlar yok, 100 farklı bitki türü özel bir ekosistem yaratıyor:

Diğer taraftan Çin’in Nanging şehrinde bu yılın başlarında 'orman kuleleri' inşa edilmeye başlandı. Bu projenin ise 2018 içinde yerleşime açılması bekleniyor.

Bu gelişmeleri uzaktan izledikçe, ülkemizin inşaat sektöründe başı çeken ağaları bir kez daha düşünmeliler. Milyon dolarlık projeleri daha şimdiden bu şekilde inşa etmeye başlamak zor değil. İstanbul’un, Ankara’nın ya da İzmir’in bir Şangay olmasını beklemek gerekmiyor.