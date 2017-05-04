Çin'den Rakiplerinden 24 Bin Kat Hızlı Kuantum Bilgisayar!

Kuantum teknolojileri konusunda tüm dünyaya göz dağı vermeye devam eden Çin'den şu an pratik olarak kullanılamayan fakat oldukça iddialı bir çalışmanın haberi geldi.

Doğu Çin'den bir grup bilim insanı, dünyanın en hızlı kuantum bilgisayarını üretmeyi başardı. Yeni geliştirilen kuantum bilgisayarın uluslararası rakiplerinden yaklaşık 24,000 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

Bu kuantum bilgisayar, Anhui eyaletinin Hefei kentinde bulunan Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından inşa edildi. Bilmeyenler için, kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlara kıyasla inanılmaz derecede hızlıdır ve aynı zamanda atom altı parçacıkların karmaşık davranışını öngörebilir ve inceleyebilirler.

Bir kuantum fizikçisi olan Pan Jianwei, söz konusu yeni bilgisayarın hızlı paralel hesaplamalar ve simülasyon yetenekleri için süpersizyon ilkesinden faydalandıklarını ifade etti. Küçük foton sayısı ve düşük örnekleme oranları olan önceki örnekleriyle karşılaştırıldığında, yeni makinenin performansı çok daha üst düzey kalıyor.

Makine uluslararası rakiplerine göre 24.000 kat daha hızlı ve şu anda pratik olarak kullanılamıyor ancak kesinlikle Çin'in bu işi ne kadar ciddiye aldığının da bir göstergesi. Tekli fotonlara dayanan ilk kuantum bilgisayarı olması dikkat çekicidir; çünkü geçen yıl Çin, dünyanın ilk saldırı geçirmeyen kuantum uydusunu uzaya göndermişti.

Günümüzde pratik kullanıma sunulamayan kuantum bilgisayarlar bilimsel araştırılmalarda kullanılsa da geleceğin teknolojileri için umut verici gelişmeler sunmaya devam ediyorlar.