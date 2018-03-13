Çin, Görünmezlik Maddesini Ürettiğini Açıkladı

Çin hükümetine bağlı olan ve Shenzen kentinde bulunan bir laboratuvar, nano boyutlarda tasarlanmış özel bir madde ürettiğini duyurdu. Hatta bu maddenin görünmezlik sağladığını ve bu işleve ihtiyaç duyan yüzeylere montajlamak için gerekli sistemi inşa ettiğini belirtti.

Çin hükümetinin kontrolünde olan bir haber ajansı, daha öncelerde imkansız olarak lanse edilen son teknoloji süper malzemelerden birinin ülkedeki bir laboratuvar tarafından geliştirildiğini, üretim hatlarının da kurulduğunu açıkladı. Çin Merkez Televizyon İstasyonu’nun iddiaları, kanalda yayınlanan bir belgesel aracılığıyla açıklandı.

Haber merkezi, görünmezlik pelerini olarak anabileceğimiz bu maddenin hangi amaçla üretildiğini açıklamasa da muhtemelen savaş uçakları ve özellikle J-20 tipindeki uçağın üzerinde kullanılabileceği söyleniyor.

Çin’in “süper malzeme” olarak adlandırdığı iksir yüzeylerin görünmez hale gelmesini teknik olarak nasıl sağlayacak, henüz bilinmiyor. Bazı meta malzemelerin görünür ışık veya kızılötesi ışıkları bükebildiği biliniyor. Bu da dolaylı yoldan görünmezliğin sağlanması için kullanılabilir. Ancak işin bu kısmı sadece bilimsel bir teoriden ibaret.

Çin’deki bilim insanlarının bu malzemeyi istenilen yüzeye uygulayacak kadar geliştirdikleri de konuşulanlar arasında. Yayınlanan belgeselde laboratuvar içindeki çalışmalardan da görüntüler bulunuyor.

80 cm uzunluğunda ve 60 cm genişliğindeki her parçanın bronzla kaplandığı belirtiliyor ve bu yüzey, geliştirilen görünmezlik malzemesi için temel oluşturuyor. Bu yüzey ışığa maruz kaldığında yaklaşık olarak 20.000 desen özel bir film tabakasını yansıtıyor. Her bir desenin 0.2 milimetrekare kadar küçük bir alan kaplaması, insan gözünün yakalayamayacağı detayları gizliyor.

Bu mikro yapılar, meta materyallerin özelliklerini kontrol etmek için kullanılıyorlar. Raporda, araştırmacıların ne tür bir “süper materyal” ürettiğinden bahsedilmiyor, ancak Çinli bilim insanlarının ülkenin havacılık endüstrisini geliştirmeye yardımcı olacağı söyleniyor.

Çin'in en büyük haber portallarından biri olan Sina tarafından yayınlanan bir başka rapora göre, 2011 yılında devlet tarafından finanse edilen bir laboratuvar olan Shenzhen'deki Metamaterial Elektromanyetik Modülasyon Teknolojisi Devlet Laboratuvarı’nda çalışmalar yapılıyor.

Çin’in söz konusunu görünmezlik maddesini kullanacağı söylenen J-20 tipi muharebe uçağı, geçen yıl hizmete girmişti ve Çin Hava Kuvvet’lerinin en büyük kozlarından birisi oldu. Ülkenin 4. nesil savaş uçağı olan J-20, ilk uçuşunu 2011 yılında gerçekleştirdi. J-20’nin, Amerikan üretimi olan F-22 Raptor ile oldukça benzer özellikler taşıdığı biliniyor.