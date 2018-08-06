Geçtiğimiz hafta sosyal medyanın en çok tartışılan konusu olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki "Çin Seddi Nerededir?" sorusuna iki joker kullanan yarışmacıdan eleştirilere cevap geldi.

Su Ayhan ismindeki yarışmacı, 2 gündür adeta bir sosyal medya linçine uğruyor. Çin Seddi'nin Çin'de olduğunu 2 joker sonunda ancak bilebilen yarışmacı, sesli soruda elenerek 1.000 TL'lik ödülün sahibi olmayı başarmıştı.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan ve 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirten Su Ayhan, bugün itibarı ile sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi:

"Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları. Hepiniz varya zeka küpüsünüz, maşallahınız var gerçekten. Gurur duyuyorum hepinizle özellikle o kötü yorumu yapanlarla. Oturup ağlamıyorum çocuklar zahmet etmeyin. Bu arada hemen merak edilen bir şeye açıklık getireyim. Kurgu muydu, gerçek miydi, bilerek mi yapıldı... Şimdi bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez. Haberiniz olsun."