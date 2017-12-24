Çin, Son 3 Yılda 13 Bin İnternet Sitesi Kapattı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Xinhua tarafından yapılan açıklamada, Çin 2015 yılının başından bu yana yasayı veya diğer kuralları çiğnediği için 13 bini aşkın web sitesini kapattığı belirtildi.

Hükümet, Başkan Jin Jinping'in beş yıl önce iktidara gelmesinden bu yana, internet üzerindeki aşırı sıkı denetimleri artırdı. Çin'in özgün politikalarını eleştiren birçok kişi, bu denetimleri Komünist Parti iktidarının konuşma özgürlüğünü engelleme çabası olarak nitelendirdi. Çin hükümeti ise, bütün ülkelerin internet ortamını düzenlediğini belirterek kurallarının ulusal güvenlik ve toplumsal istikrarın sağlanması, pornografi ve iddet içeriğinin yayılmasının engellenmesini amaçladığını belirtti.

Çin hükümeti 13 bin websitesinin yanı sıra yaklaşık 10 milyon hesabı da geçen sürede kapattı. Konuyla ilgili ayrıntılar verilmese de hesapların sosyal ağ hesapları olduğu tahmin ediliyor. Xinhua, tarafından sitelerin kapanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Ülkenin uzun vadeli barış ve istikrar, sosyo-ekonomik kalkınma ve halkın kişisel çıkarları ile ilgili" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Çin hükümetine yönelik yapılan eleştirilere rağmen, yapılan anketlere katılanların yüzde 90'ından fazlası hükümetin İnternet'i yönetme çabalarını desteklediğini belirtti. Yüzde 63,5'i ise, son yıllarda zararlı çevrimiçi içeriklerde belirgin bir azalma olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet yetkilisi Wang Shengjun, "Bu hamle güçlü bir caydırıcı etki yarattı" dedi.

Ayrıca Xinhua, son beş yılda gerçek adlarını kullanarak kaydolmayı reddeden 10 milyondan fazla kişinin İnternet veya diğer telekom hesaplarının da askıya alındığını duyurdu. Siz Çin'in bu politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz?