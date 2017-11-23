Çin, Tamamen Yapay Zekayla Çalışan Bir Karakol Açacak

Yapay zekayı ne kadar önemsediğini bir kez daha kanıtlayan Çin, bu hafta içerisinde büyük şehirlerinden bir tanesinde yapay zekayla çalışan bir polis karakolu açacak.

Genel olarak araç sürücüleri ve trafiğe çıkan araçlarla ilgilenecek şekilde tasarlanan yeni karakol, kendisine polis merkezinden ziyade Motorlu Taşıtlar Dairesi gibi bir görev edinecek.

Karakolda bulunan simülasyonlar sayesinde sürücü testleri de burada yapılacak. Kayıt işlemleri ise Tencent’in geliştirdiği bir yüz tanıma teknolojisiyle gerçekleştirilecek.

7/24 açık olacak olacak bu yapay zeka destekli karakol her iş için özel olarak geliştirildiği için internet merkezli çözümlere nazaran hata oranı minimum seviyede olacak.

Açıklanan raporda insanlar sıra beklemeden, yüzlerini kimlik olarak kullanabilecekler. Hizmetlerden faydalanmak için de bir form doldurmak ya da akıllı telefonlara uygulama yüklemek gibi işlemlere gereksinim duyulmayacak. Yapay zeka görüntü algılama teknolojisine sahip olduğu için kişiyle ilgili tüm bilgilere sistem üzerinden erişilebilecek.

Çin gibi bir ülkede, devlet dairelerindeki sıraları ve bu esnada yaşanan sıkıntıları gözünüzün önüne getirin. İçinden çıkılamayacak gibi görünen kaos ortamı, bu teknolojiyle birlikte birkaç saat içerisinde çözülebilecekmiş gibi duruyor. Kim bilir, belki de yakın tarihte benzer bir teknolojiye biz de geçiş yaparız.