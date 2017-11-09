2009 yılından beri hizmet veren, akıllı telefon ve aksesuar üretimi başta olmak üzere yazılımlar ve çevrimiçi hizmetleri de geliştiren Çin merkezli teknoloji şirketi 2018 için hedef büyütüyor.

Çin’in zirvedeki üç büyük üreticisi olan Huawei, Oppo ve Vivo’nun 2018 yılı içerisinde toplamda 700 milyon akıllı telefon satabileceği söyleniyor. Bu sayıya bakıldığında, küresel akıllı telefon satışlarının üçte birinin Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin hakimiyetine geçeceğini söylemek mümkün.

Vivo ise bu hedeften daha yükseğe gözünü dikmiş durumda. Başlıca pazarları olan Çin ve Hindistan dışında çok bilinmeyen şirket, gelecek yıl Avrupa ve Afrika'ya doğru genişleme için adımlar atıyor. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde Tayvan, Singapur, Rusya ve Hong Kong gibi pazarlarda da resmi olarak boy gösterecekler.

Bu adımlardan en önemlisi hiç şüphesiz FIFA’yla yapılan anlaşmaydı. Vivo, bu anlaşma sonucu önümüzdeki iki büyük turnuvanın da ana sponsoru olmuştu. Konumunu daha da güçlendirmek isteyen şirket, en son Qualcomm ile 4 milyar dolarlık bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Vivo’nun yüz tanıma özelliği olan Face Wake, 12MP selfie kameralı ve Qualcomm'un Snapdragon 660 yonga seti ile X20 ile piyasaya sürülmüştü. Ana ekranın altına ilk kez bir parmak izi okuyucusu yapacak olan Vivo, iPhone X’deki gibi 3D yüz tanıma da geliştirmek istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Asyalı teknoloji şirketlerinin günden güne genişleme hamleleri sizce nasıl sonuçlanacak?