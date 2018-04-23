Çin Teknoloji Şirketlerinin İş İlanları, Çok Daha Seksist

Teknoloji şirketleri piyasasında kadınlara ayrımcılık yapıldığı büyük bir sır değil. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni bir raporuna göre Çin şirketlerinin iş ilanları diğer ülke şirketlerine göre çok daha seksist.

Pazartesi günü yayınlanan 99 sayfalık rapora göre, Alibaba, Tencent ve Baidu dahil Çin teknoloji şirketleri iş ilanlarında açıkça ayrımcılık yapıyor. Bu tip şirketler kadın adayları, erkek adayları şirkete çekmek için objeleştirirken işe alım söz konusu olduğunda, erkek adayları tercih ediyor.

'Sadece erkeklere ihtiyaç var' adlı rapora göre, Çin'deki iş ilanlarındaki ayrımcılığın incelenmesi için araştırmacılar, 2013'ten 2018'e kadar Çin'deki işe alım ve şirket web sitelerinin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan 36.000'den fazla iş ilanına baktı.

Çalışma, Çin'in kamu hizmetler, için olan iş ilanlarını da içeriyordu. İnsan Hakları İzleme Örgütü yöneticisi Sophie Richardson'a göre, bu yıl ülkedeki kamu hizmeti için olan, her beş iş ilanından bir tanesi yalnızca erkekler adayları tercih ediyor ya da erkek adaylar için işten çıkarmalar yapıyordu.

Diğer ilanlarsa, adaylara meslektaşlarının 'güzel kızlar' olacağını söylüyordu. Richardson: "Çinli yetkililerin, mevcut yasaları uygulamak için ve kadınlara karşı açıkça ayrımcılık yapan hükümetin ve özel işe alım uygulamalarını sona erdirmek için harekete geçmeleri gerekiyor” dedi.