Çin, Uydudan Dünyaya 'Hacklenemez' Veri Göndermeyi Başardı

Çin, kuantum şifreleme sistemi kapsamında uydudan Dünya!ya hacklenemez bir şifre göndermeyi başardı.

Son yıllarda kuantum teknolojisine verdiği destekle dikkat çeken Çin, yörüngedeki bir uydudan Dünya’ya “unbreakable” isimli yeni nesil bir şifreleme sistemi gönderdi.

Geçen yıl Ağustos aylarında uzayda kuantum mekaniğinin temel kanunlarını test etmek için Mart-2D roketiyle Dünya yörüngesine gönderilen ilk kuantum iletişim uydusu test edilmeye başladı.

Şimdi bu uydu Çinli bilim insanları tarafından kullanılarak, fotonları uzaydan yer istasyonlarına ileten ”kuantum anahtar dağıtımı” verilerini gönderiyorlar.

Bilim insanı Pan Jianwei, yaptığı açıklamada aynı uzunluktaki bir fiber optik kablonun beklenen hızından 20 kat daha yüksek iletim hızıyla 1200 km mesafeden kuantum anahtar gönderebildiklerini belirtti. Jianwei bu yeni sistem için, “mutlak güvenli bir telefon görüşmesi yapmak veya çok miktarda banka verisi gönderme taleplerini karşılayacak bir sistem” açıklamasında bulundu.

Çin’in yaptığı planlara göre 2030’a kadar küresel kuantum şifreleme tabanlı iletişim ağı kurulacak. Bu sayede büyük zararlara yol açılan hack olaylarının önüne geçilecek.

Kurumsal anlamda kuantum kriptografi şifreleme sistemi kullanmak diğer sistemlerden daha değerlidir; çünkü herhangi bir saldırı girişimi tespit edildiği anda imha edilecek kuantum ağları ile çevreleniyor.

Büyük ülkeler son yıllarda bu teknolojiye odaklanmasını artırdı. ABD 2015 yılında 200 milyon dolar yatırımı kuantum teknolojisine ayırmıştı. Çin ise 2015 yılı verilerinde 101 milyon dolarlık bütçe harcaması yapmıştı. Bu rakamların hızla artacağı düşünülüyor.