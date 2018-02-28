Çin, Sincan Özerk Bölgesinde Bilgisayarla Bilgi Topluyor

HRW’nin yaptığı açıklamaya göre Çin Hükumeti, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Özerk Bölgesinde asayişi sağlamak için kişilerin tüm bilgilerini toplayan özel bilgisayarlar kullanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yaptığı yeni bir açıklamayla Çin’de devam etmekte olan bir uygulamayla ilgili önemli bir bilgi verdi. HRW, Çin’in Sincan Uygur Özerk bölgesinde hükümetin asayişi sağlaması için, bireyler hakkında çeşitli veriler toplayıp ihbar eden bir bilgisayar kullandığını ortaya koydu. Bilgisayarın şüpheli ilan ettiği kişileri gözaltına alan polisler, ellerine aldıkları güçle hiç suçu olmayan kişileri bile rahatlıkla suçlayabiliyorlar.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan kişilerin tüm bilgilerini ve gün içerisinde gerçekleştirdiği hareketleri takip eden hükümet, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamalarına göre 2016 yılından beri bu şekilde insanları kontrol ediyor. Bilgisayarın kişileri potansiyel tehdit olarak mimlemesini sağlayan bu sistem, iki yıl içinde binlerce insanın “önleyici polislik tedbiri” adı altında suçsuz yere yakalanıp alıkonulmasını sağlamış. Siyasal açıdan tehlikeli olan insanları da takip eden hükümet, kendi çıkarlarıyla örtüşmeyen insanları “siyasi eğitim merkezi” ismiyle anılan gözaltı merkezlerine gönderiyor. Bu merkezlerde insanlara ne yapıldığı ise şu anda bilinmiyor.

İnsanların ibadet alanları, okulları, dini liderlerin evleri gibi noktalara gece görüşüne de sahip yüz tanıma teknolojili kameralar yerleştiriliyor. Bu bölgelerde sık sık görülen insanlar mimlenerek, gerekirse yakalanabiliyor.

BOOP isimli uygulama ile gerçekleştirilen tüm bu eylemler, kişinin nüfus, adli sicil, sağlık, aile planlama, bankacılık, araç kayıtları gibi pek çok bilgiyi de elinde barındırıyor. Bölgede çok sayıda Müslüman Uygur azınlık ve Han Çinlileri bulunuyor. Bu iki topluluk arasında sürekli gerilim olması nedeniyle kontrolün ağır olduğu söylense de, polis kuvvetlerinin daha çok Uygur azınlıklarına zulmettiği gözlemleniyor. Çin, bu suçlamalar ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ülkenin daha önceki süreçlerini göz önüne alırsak, bundan sonra da yapacağını pek sanmıyorum.