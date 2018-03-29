Çin Uzay İstasyonu 1 Nisan'da Dünya'ya Düşüyor!

2016 yılında kontrolden çıktığı söylenen Çin uzay istasyonu Tiangong-1’in 1 Nisan Pazar günü Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Nereye düşecek diyorsanız, riskli bölgelerin içerisinde Türkiye’de yer alıyor.

Bildiğiniz gibi uzay istasyonu Tiangong-1, Çin tarafından 2011 yılında fırlatılmış ve 2016 yılında kontrolden çıkmıştı. 2013 yılından itibaren içinde hiçbir astronotun görev yapmadığı uzay istasyonunun 1 Nisan Pazar günü Dünya’ya düşmesi planlanıyor. Uzay istasyonunun, tam olarak düşeceği yer ve zaman bilinemese de, istasyonun Türkiye’ye de düşme ihtimali mevcut. Araştırmacıların söylemleri doğrultusunda, uzay istasyonunun büyük bir kısmı atmosfere girdikten sonra yanarak yok olacak. Ancak elbette ki, büyük parçaların yeryüzüne düşme ihtimalide var.

Yerleşim bölgesine düşmesine halinde can ve mal kaybı yaşanabilir!

Bu uzay istasyonu neden düşüyor? Diyorsanız, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten ise bu tür uzay cihazlarının çoğunlukla Güneş'in aktiviteleri nedeniyle düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Ökten’e göre uzay istasyonunun düşüşü can ve mal kayıplarına neden olabilir. Tahmin edersiniz ki, düşmesi muhtemel olan uzay istasyonu parçaları çok ufak parçalar olmayabilir. Yüksek hızla düşeceği de hesaba katılırsa bu parçalar, çatıya düşerse çatıyı delebilir, arabaya düşerse içindekilere ve arabaya zarar verebilir, en kötü ihtimalle ise yürüyen bir insanın başına düşerse öldürebilir. Bu sebep ile uzmanlar tüm insanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Uzay istasyonunun nereye düşeceği veya hangi saat aralığında nerenin üzerinden geçeceği bilinemese de, insanların bu süre zarfında kapalı bir alanda olmalarında yarar görülüyor.

İnsanlık için yeni bir olay değil

Çin'e ait uzay aracının da henüz nereye düşeceğinin tam olarak hesaplanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ak, şöyle konuştu: "Eksi 40 enlemiyle artı 40 enlemi gibi çok geniş bir bölge verdiler ilk etapta. Bu aralık da çok geniş. Türkiye'nin dikkate değer bir kısmı giriyor bunun içine. Bu yüzden insanlar da 'Bizim üzerimize düşer mi?' diye endişelendiler ama bu endişe yersiz. Türkiye ya da yerleşim yerine düşmesi ihtimali çok düşüktür. Genelde denizlere düşer bu tür araçlar. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok. Bu olay insanlık için yeni bir şey de değil sık sık olan şeyler."

Konu hakkında konuşan Ak, aracın büyük kısmının atmosfere girerken parçalanacağını ancak kalan parçaların yerleşim bölgesine düşerse zarara sebep olabileceğinin altını çiziyor. Umuyoruz ki bu tehlikeyi, hiçbir canlı zarar almadan atlatırız.

Hangi ülkeye veya hangi zaman diliminde düşeceği belirsiz olan bu uzay aracı birçok kesim tarafından korkuya neden oldu. Ancak ihtimali çok düşük olan bu olay ile ilgili Ak, şimdiye kadar birçok göktaşının yeryüzüne düştüğünü ancak hiçbir canlının zarar görmediğini belirtti. Anlayacağınız o ki, bu düşüşün bir insana zarar verme olasılığı oldukça düşük. Elbette ki, böyle olayların olduğu ve zararın oluştuğu örneklerde mevcut ancak bu olay sıklıkla karşımıza çıkmıyor.

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzay istasyonunun Türkiye’ye düşme olasılığı mevcut mu? Türkiye'ye düşerse hangi şehre düşer?