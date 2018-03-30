Çin Uzay İstasyonu Beklenenden Daha Sonra Düşecek

Almanya'daki Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Uzay Enkaz Bürosu'nun tahminine göre, Çin'in düşmekte olan uzay istasyonu Güneş'in öngörülen faaliyetindeki değişiklikler nedeniyle beklenenden daha sonra yere çakılabilir.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından, Çin'in uzay istasyonu Tiangong 1'e yönelik olarak bugün (30 Mart) yapılan tahminlerde, 8.5 metrik tonluk (9,4 ton) uzay laboratuvarının, 1 Nisan'dan daha sonra Dünya'ya düşecebileği bildirildi. Ajans buna sebep olarak ise, Güneş aktivitelerinin beklenenden daha zayıf olmasını gösterdi. Tiangong-1'in yörüngesi, istasyonu şu an Dünya atmosferine çok yakın tutuyor. ESA yetkilileri Güneş'in daha aktif olduğu zamanlarda, Güneş rüzgarlarındaki yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarptığını söyledi. Bu parçacıklar, Dünya gazlarının balonunu uzaya doğru ilerletir ve daha yüksek rakımlarda gaz yoğunluğunu arttırır. Bu gazlar, sırayla Tiangong-1 pratiğine etki eder.

Daha fazla sürtünme, Tiangong-1'in düşüş eğilimini daha da hızlandırır. Ancak, güneşin aktivitesi tahmin edilenden daha zayıf olduğu için, atmosfer çok fazla balonlanmadı. ESA, Tiangong-1'in daha az sürtünme ve beklenenden daha yavaş inişe geçeceğini söyledi.

ESA yetkilileri tahminlerinde, "Dünyaya ulaşması ve gezegenimizin jeomanyetik alanını etkilemesi beklenen güneşten gelen yüksek hızlı bir parçacık akışının aslında hiçbir etkisi olmadı ve Dünya ve çevresindeki atmosferi, daha durgun bir bir havanın olduğu günler bekliyor." ifadelerini kullandı. Bu, Tiangong-1'in hareket ettiği üst atmosferin yoğunluğunun öngörüldüğü gibi artmadığı anlamına geliyor. Bu yoğunluğun artması uzay aracını daha çabuk sürükleyecekti.

Ajans, bir minibüs büyüklüğündeki uzay aracının hala tam olarak nereye düşeceğini kestiremiyor. Ancak herhangi birine isabet etme ihtimali Sayısal Loto’yu tutturma ihtimalimizden daha düşük bir seviyede bulunuyor. Öte yandan ülkemizde herhangi bir bölgeye düşmesi uzay aracının hurdacılar tarafından büyük bir sevinçle karşılanacağı anlamına da geliyor.