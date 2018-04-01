Çin Uzay İstasyonu Tiangong-1 Düşüşe Geçti!

Bildiğiniz üzere 2011 yılında yörüngeye gönderilen ancak 2016 yılında kontrolden çıkan Tiangong-1 isimli uzay istasyonunun düşmesi bekleniyordu. Gelen son bilgilere göre, Tiangong-1 düşüşe geçti.

2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1, isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde içindeki zehirli atıklarla gezegenimize doğru ilerliyor. Çin'in 2011 yılında yörüngeye fırlattığı istasyonun bugün gezegenimize düşmesi bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada düşen uzay istasyonunun bir hasara yol açmasını beklemediklerini açıkladı.

Herhangi bi can ve mal kaybının olmaması umulurken, yetkililer istasyonun atmosfere girmesi halinde yanarak kaybolacağını iddia ediyorlar. Çin’in uzay otoritesi Pazar günü yaptığı açıklamada konu ile ilgili olarak, Tiangong-1’in yanmaya başlamadan önce saatte 26.000 kilometreyi aşan hızlara ulaşacağını bildirdi.

Çinli yetkililer, kontrolsüz bir şekilde yeryüzüne inecek olan Tiangong-1‘in bir meteor yağmuru gibi görkemli bir görsel gösteri sunacağını ifade ettiler. Tam olarak nereye düşeceği bilinmeyen uzay aracının, Yeni Zelanda’dan Amerikanın Batısına kadar 43 derece kuzey ve 43 derece güney enlemleri arasında bir yere düşebileceği tahmin ediliyor.

Adeta bir bilim kurgu meselesi haline gelen Tiangong-1’in düşüşü birçok kısımlar için endişe konusu oldu. Ancak söylentilere bakılırsa, insanların endişelenmesine hiç gerek yok. Olay bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi vahim gerçekleşmeyecek. Dünya ile çarpışmayacak olan uzay istasyonu sadece bir meteor yağmuru görsel şölen oluşturabilecek.

Uzun bir süredir düşmesi planlanan uzay istasyonunu kısa süre içerisinde düşmesi ile tüm merak ve endişe unsurları kaybolacaktır. İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke bu konuda kendini şu an için tedirgin hissediyor. Peki sizce bu düşüş nasıl olaylara sebebiyet verebilir? Türkiye’ye düşecek olursa şanslı (!) şehir hangisi olur?