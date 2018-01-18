Çin, Dünyanın En Büyük Teleskobunu İnşa Edecek!

Küresel ekonominin yükselen yıldızı Çin, evrende yalnız olup olmadığımızı araştırmak, uzun süredir gözlemlenen gizemli kozmik olayları çözmek için, büyük bir radyo teleskobu inşa etmek için kolları sıvadı.

Başka yıldızların yörüngelerinde, başka gezegenlerin uydularında sürekli olarak bizden farklı yaşamların arayışındayız. Uzay boşluğundaki yalnızlığımız da en az başka bir canlı türünü keşfetmemiz gibi olasılıklardan ibaret.

Tarih boyunca yapılmış sayısız araştırma, gizemi çözülmüş ve hala çözülmeyi bekleyen yüzlerce kozmik keşif, sonucu ne olursa olsun çalıştıkça başarıya ulaştığımızın göstergelerinden.

İnsanoğlunun ufkunu genişleten uzay araştırmaları, teknolojinin ilerleyişine bağlı olarak gelişen araştırmalardır. Eğer daha uzağı, çok daha net bir şekilde görmek ve kesin ölçümler yapmak istiyorsak, ona uygun teknolojiler inşa etmek zorundayız.



Çin'in şu an aktif olarak kullandığı Aperture Radyo Teleskobu. 2016'da açıldığında, 500 metrelik anten çapıyla dünyanın en büyüğüydü.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, günümüzün en gelişmiş gözlem araçlarından. Bunun yerini alması beklenen James Webb Uzay Teleskobu ise her geçen yıl ertelenen bir proje haline geldi. Neyse ki, ABD’den uzay araştırmaları konusunda sürekli bir atak görüyoruz.

Küresel ekonomide gitgide büyük bir ekonomi olmaya başlayan ve ABD’yi tahtından etmeye aday olan Çin, güçlü ekonomisini bilimsel araştırmalarda kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Gözünü uzaya diken Çinli bilim insanları, dünyanın en büyük radyo teleskobunu inşa ederek uzaylıları, karanlık maddeyi, yerçekimi dalgalarını ve evrenin diğer gizemlerini araştıracak.

Dünyanın şu anda en büyük radyo teleskobu olan, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank teleskobu, belirli hedefleri incelemek adına tamamen yönlendirilebilir yapıya sahip. Çin’in inşa edeceği teleskop da aynı mantığa sahip olacak ve istenilen şekilde yönlendirilebilecek.

Bu hafta başında, yeni teleskop planlarını onayladığını duyuran Çin hükümeti, inşaat için ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni seçti. Teleskobun adı ise Xingjiang Qitai 110m Uzay Teleskobu (QTT) olacak. Teleskobun asıl materyali olan oval anten ise, mevcut durumda dünyanın en büyüğü olan Green Bank Teleskobu’nun anteninden %10 daha büyük olacak.

QTT’nin inşaatına bu yıl içinde başlanıp, teleskobun 2023 yılında faaliyete geçirilmesi bekleniyor.

