Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin, vatandaşlarının sosyal davranışlarına göre puanlanmasını sağlayacak karma bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Gözetleme kameraları, yüz tanıma sistemleri ve akıllı gözlükler sayesinde vatandaşlar sosyal hayatları içerisinde puanlanacak.

Çin hükümeti, vatandaşlarını puanlamak ve sosyal durumlarını analiz etmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. 2020 yılına kadar 1.4 milyar Çinli, nasıl davrandıklarına bağlı olarak, hükümet tarafından puanlanacak. Yetkililer bu sistemi oturtmak için yapay zeka, yüz tanıma yazılımları içeren kameralar ve gözlükler kullanacak.

Çin’in bunu yapmaktaki nihai amacı, mevcut finansal sistemlerde yer alan kredi puanının çok daha ötesinde bir sistem olan “sosyal kredi puanı” kavramını oturtmak. Vatandaşlar, Çin malı ürünleri veya hizmetleri satın alma durumları, video oyun satın alma alışkanlıkları gibi çeşitli davranışlarla puanlanacaklar. Eğer bir vatandaşın puanı düşük olursa uçak bileti alamayacak, ev kiralamayacak ya da yüksek hızlı internet bağlantısına saip olamayacak. Hatta kredi çekmesi bile engellenecek.

Ülkenin en başarılı istihbarat şirketlerinden Sensetime, hükümetin suçluları yakalamalarına yardımcı olabilecek, aynı zamanda vatandaşlarını takip etmesini sağlayan kameralar geliştirdi. İnsanlar, arabalar, bisikletliler ve sokak hayvanları bu kameraların önünden geçerlerken analiz süreci çoktan başlamış oluyor.

Sensetime CEO’su Xu Li, "4.000'den obje ve nesne tanıyabiliyoruz. Hedefin bir yetişkin mi, çocuk mu, erkek mi, kadın mı olduğunu söyleyebiliriz" diyor. Milyonlarca gözetleme kamerasıyla hükümet, şehirlerdeki kesişme noktalarında insanları analiz etmeye başlıyor.

Başkent Pekin’de polisin Google Glass’a benzer bir gözlükle dolaşmaya başladığı söyleniyor. Bu gözlüklerin topladıkları veriler ise doğrudan hükümetin veri deposuna gönderiliyor.

Çin’deki en büyük korku ise bu sosyal kredileme sisteminin yönetimdeki partiye destek vermeyenlere karşı cezalar uygulamak için kullanılması. Gerçekliği bulunmayacak verilere dayanabileceği için suçsuz birisinin sicilini temizlemesi neredeyse imkansız olacak.

Black Mirror dizisinin 3. sezonunda yer alan Nosedive isimli bölümü hatırlayanlarınız olacaktır. Bölümde konu alınan zaman dilimi, alternatif bir gelecekte insanların internet ile birlikte değişen sosyal hayatları ve statü kavramı işleniyordu. İnsanlar, sergiledikleri her davranış için yabancıları ya da dostlarını puanlayabiliyorlardı. Tıpkı mobil uygulama marketleri gibi herkesin 5 yıldız üzerinden değerlendirildiği bir dünya anlatılıyordu. Eğer hala izlemeyenleriniz varsa dizi tarihinin en dobra bölümlerinden birisi olan Nosedive’ı tavsiye ederiz.