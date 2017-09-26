Çin, WhatsApp'a Erişim Engeli Getirdi!

İnternet erişimi ile ünlenen Çin hükumeti, şimdi de dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim engeli getirdi.

Çin hükumeti, çeşitli web sitelere ve sosyal ağlara getirilen erişim engelleri konusunda uzun bir listeye sahiptir. Wikipedia, Facebook, Twitter, Instagram ve bazı Google servisleri şu an işin Çin’de hizmet verememektedir. Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a, bir dönem görüntülü görüşme ve bazı özelliklerinin kullanılması yasaklanarak kısmi bir erişim engeli getirilmişti. Fakat bugün, WhatsApp’a erişim tamamen engellendi.

Erişim engeli, standart metin mesajlaşması da dahil olmak üzere tüm WhatsApp özelliklerini devre dışı bırakıyor. Tabii Çin hükumetinin WhatsApp’ı engellemesi çok şaşırılacak bir şey değil. Zira WhatsApp, şifreli mesajlar nedeni ile kullanıcıların konuşmalarının takip edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. WhatsApp’ın engellenmesinin ardından çoğu kullanıcı ülkenin en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olan WeChat’e geçiş yaptı. WeChat, Çin hükumetinin düzenli olarak bilgi talep ettiği Çinli teknoloji şirketi Tencent’e ait bir uygulama.

Çin hükumeti Facebook ve Instagram’dan sonra Facebook’un sahip olduğu bir başka uygulama olan WhatsApp’ı da engelleyince gözler Facebook’un yapacağı açıklamaya döndü fakat sosyal medya devi, konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.