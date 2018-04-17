Teknolojik gelişmeler bağlamında son yılların en önemli ülkesi haline gelen Çin, ülkesine yabancı yatırımcı çekecek yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Ülke, yabancı otomobil üreticilerinin 2022 yılına kadar Çinli şirketlerle fabrika sahipliğini ve kârlarını paylaşmalarını gerektiren kurallara son verecek.

Çin hükümetinden bugün yapılan bir açıklamaya göre Çin'de fabrika açmak isteyen yabancı otomobil üreticilerine büyük kolaylıklar sağlanacak. Daha önce %25'lik gümrük vergisini ödemek istemeyen yabancı otomobil üreticilerine yerel şirketlerle (%50-%50) ortaklık kurulması yönünde baskı yapan hükümet, elektrikli araç üreticileri için esneklik yoluna gidecek. Bu özel olarak Tesla'nın oldukça işine yarayacak bir haber gibi görünüyor. Elbette 2022 yılına kadar tüm firmalar bu haklardan yararlanabilecek. Çin'in bu adımı, benzer bir karar alma amacında olan ABD'nin manevrasına bir tedbir olarak yorumlanabilir.

Çin'in bu kararı elektrikli araç üreticileri için, hem dünyanın en büyük pazarına girme hem de ucuz üretim bağlamında oldukça karlı olabilir. Ancak, yerel şirketlerle ortaklık halinde bulunan firmalar için yeniden kuruluşlar tahmin edildiğinden daha maliyetli bir hal alabilir. Bununla birlikte, Tesla ve Çin'de fabrikalar kurmak isteyen diğer elektrikli araç üreticileri için yukarıda belirttiğimiz gibi oldukça güzel bir döneme girilebilir.

Bununla birlikte 90'lı yıllarda yerli üreticileri yabancı pazar liderlerinin bir anlamda öğrencisi yapmak için ortaklık fikrini geliştiren Çin, bu adımla da farklı bir gelişim hedeflemiş gibi görünüyor. O tarihten bu yana Çin, Zhejiang Geely Holding Group ve Great Wall Motor Co. gibi iki önemli otomobil üreticisini dünya pazarına olmasa da otomobil piyasasına entegre etti. Ancak Çinli şirketler bir türlü açılamadıkları dünya piyasasına alınan bu kararla açılabilirler. Zira bu adımla birlikte rekabet olgusu Çin'de iyiden iyiye yükselecek gibi görünüyor. Ayrıca, bu yıl Çinli üreticiler tarafından sahnelenen elektrikli araç prototipleri Avrupalı kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Siz ne düşünüyorsunuz, Çin otomobil pazarının yeni lideri olabilir mi?