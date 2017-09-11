Çin, Yakıtsız İlerleyen EmDrive Motoru Yaptığını İddia Etti!

Çin Devlet Televizyonu CCTV, Çinli bilim insanlarının yakıt kullanmadan itiş gücü sağlayabilen EmDrive motorlarını ürettiklerini iddia etti.

Çin, NASA’nın yapılması imkansız dediği yakıtsız çalışan EmDrive motorunu yaptığını iddia etti. CCTV kanalı, EmDrive motorunun Çinli bilim insanları tarafından yapıldığını gösteren bir video yayınladı.

EmDrive motoru teknik olarak, Newton’un bir cisme kuvvet uyguladığımızda cismin ters yönde, eşit büyüklükte bir kuvvetle cevap vereceğini söyleyen 3. yasasını ihlal eder. Bu nedenle yapılması imkansız olarak görülür.

Bu video, Çin’in EmDrive motoru yaptığını iddia eden ilk açıklama değil. Bazı araştırmacılar, Çin hükumetinin 2010 yılından bu yana EmDrive motoru çalışmaları için finansman sağladığını doğrulamış, hatta yörüngede test edilen bir araç olduğunu iddia etmişti.

Araştırmacı Dr Chen Yue, NASA’nın test sonuçlarının böyle bir motorun geliştirilebileceğini gösterdiğini söyledi. Yue’nun söylediğine göre yıllar süren testler ve araştırmalar sonucunda EmDrive motorun itiş gücü sağlayabileceği sonucuna varmışlar.

Yakıt kullanmadan itiş gücü sağlayan EmDrive motorunu yapmak neden imkansızdır?

Aslında bunun basit bir açıklaması var; kendi kendinizi itemezsiniz. Mevcut roketler, oksijen ile yakıtını yakıyor ve oluşan gazlar dairesel olarak yayılma eğilimi gösteriyor. Koni şeklindeki egzoz borusu tüm gazları tek bir çıkışa yönlendiriyor ve gazlar çıkmaya çalışırken sıkışarak roketi ileri itiyor.

EmDrive motorunu ise bir yelkenli tekneye koyduğumuz vantilatör olarak düşünebiliriz. Tekneye ne kadar büyük bir vantilatör koyarsak koyalım, yelkenler dolduğu rüzgar ile tekneyi hareket ettirmeyecektir. Çünkü Newton’un 3. yasası gereği ileriye doğru bir kuvvet uygulayan vantilatör, aynı miktarda kuvveti kendini geriye itmek için de uygulayacaktır. Böylece elde ettiğimiz toplam kuvvet ‘sıfır’ olur.

EmDrive motoru bilim dünyasını daima heyecanlandırmıştır. Çünkü hiç enerji harcamadan devridaim ile sürekli hızlanan bir roket, yaklaşık 6 ay süren Mars yolculuğunu yalnızca 10 haftaya indirebilir. Hızlanma sürekli devam ettiği için daha uzak mesafelerde zamandan daha büyük kazançlar sağlanacaktır.