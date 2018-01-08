Çin Tehlikenin Farkında Çevre Kirliliği İçin Düğmeye Basıldı

Çin Hükümeti, popülasyonu ile doğru orantılı ile artan çevre kirliliğine karşı başlattığı savaşta, 3 önemli şirketi yanına almayı başardı.

Çin'in nüfus artışını belli bir seviyenin altında tutma çabaları sonuçsuz kaldıkça, beraberinde gelen sorunlar da büyüyor. Özellikle ülke çapında artan çevre kirliliğinin artık keskin önlemler alınmasını gerektirdiği düşünen Çin hükümeti, bugüne değin dünya üzerinde gerçekleştirilmiş en büyük temiz enerji yatırımını gerçekleştirmeye başladı.

Greenpeace'in raporlarına göre, Çin genelinde futbol sahası büyüklüğünde güneş panelleri inşa edilmeye başlandı. Bununla birlikte, uzunca bir süredir her saat başı bir adet rüzgar türbini inşa ediliyor. Çin'in konuyla ilgili en katı kararı ise yakın gelecekte fosil kaynaklı bütün yakıtların yasaklanacağının şimdiden duyurulması oldu.

Tüm bu bilgiler ışığında sürdürülebilir kentlerin inşası için düğmeye basan Çin Hükümeti, bu projesi için 3 farklı destekçi şirketle birlikte çalışacak.

Broad Group

Üstlendiği inşaatları inanılmaz hızlarla bitirmesiyle Dünya çapında üne sahip olan Broad Group, sürdürülebilir inşaat projeleri ile ilgili bir yan şirkete de sahip. Klasik inşaat modelleri ile çalışmayan Broad Group, temiz hava sistemleri ve elektriksiz hava soğutucuları kullanıyor.

Thirst

Çin'in yakın dönemde yaşayacağı sorunların başında susuzluk da geliyor. Taktir edersiniz ki susuzluk beraberinde bir çok farklı sorunu da getirecek. Thirst, aktivist girişimci Mina Guli tarafından kurulan ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü. Dünya çapında susuzlukla ilgili 600.000'den fazla genci eğiten Thirst, Çin'in önümüzdeki dönemdeki en önemli destekçilerinden olacak.

Forest City

Forest City adındaki bu futuristik şehir modeli, 30.000 insana ve tam 1 milyona yakın bitkiye ev sahipliği yapacak. Bu kentin tasarımcıları, şehrin 10.000 ton karbondioksidi absorbe ederek, atmosfere 900 tonun üzerinde oksijen pompalayacağını öngörüyorlar. Bu sürdürülebilir kentin gelecekteki şehirlere bir rol model oluşturması ve uzun vadede Dünyadaki çevre kirliliğine çözüm oluşturması bekleniyor. Proje 2017 yılında resmi olarak inşaata başladı ve 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Evet, gördüğünüz üzere Çin yaklaşan tehlikenin farkında ve sorunu çekilmez bir hal almadan bloke etmeyi planlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, Çin dışında, Dünya genelinde alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Gelecekte bizleri nasıl bir Dünya bekliyor?